Las chicas de Lena Dunham están de vuelta: ‘Girls’ tendrá cinco nuevos episodios en HBO Max

En medio de la mayor crisis reputacional de su carrera, debido a su polémica maternidad por gestación subrogada, Lena Dunham va a resucitar la serie que la convirtió en el icono creativo de su generación: Girls volverá a HBO Max con cinco nuevos episodios. La noticia del anuncio ha pillado por sorpresa incluso a los fans, pues la historia de Hannah Horvath (Dunham) terminó hace casi una década, con la emisión de una sexta temporada. Ahora, a través de una videollamada con el cuarteto protagonista, la showrunner ha comunicado un inesperado regreso que tiene previsto iniciar su producción a lo largo de 2027.

Girls estaba protagonizada por la propia Dunham, junto a Allison Williams, Zosia Mamet y Jemina Kirke. Cuatro mujeres muy diferentes entre sí, que deben sobrevivir a sus erráticas decisiones en el amor, sus propias carreras profesionales y, en términos generales, su lugar en una ciudad tan cambiante y acelerada como Nueva York. Todas ellas recuperarán los roles que las pusieron en el mapa de la escena interpretativa, aunque no estarán solas. Elijah Krantz (Andrew Rannells), el exnovio y amigo gay de Hannah, también estará en el renacido proyecto.

‘Girls’ vuelve con 5 nuevos capítulos a HBO Max

La vuelta de Girls supone además el regreso de Judd Apatow como productor ejecutivo, junto a Ilene S. Landress, Michael P. Cohen y Dunham, con la productora de esta, Good Things Going. Williams, Kirke, Mamet y Rannells ejercerán del mismo modo como coproductoras ejecutivas.

Guess who’s back, back again… #GIRLS, created by and starring Lena Dunham, will return to HBO Max for five new episodes. https://t.co/9GLJw3s4SO — HBO Max (@hbomax) October 13, 2026

Lo que no se ha confirmado –ni se espera que ocurra– es la participación de Adam Driver, quien encarnó a Adam, el novio intermitente de la protagonista a lo largo de la historia, ni la participación en los despachos de Jenni Konner, la ex coproductora que, tras el final de Girls, vivió una ruptura creativa con Dunham.

En el caso de Driver, la polémica es de dominio público. A principios de 2026, la creadora publicó sus memorias, ‘Famestruck’, revelando las fricciones violentas que tuvo con el dos veces nominado al premio de la Academia.

El comunicado de Lena Dunham: «Es raro tener la oportunidad de regresar a algo que cambió tu vida»

En un comunicado compartido por HBO Max, Dunham celebró la oportunidad de firmar este nuevo arco de Girls y ver cómo están sus protagonistas en la actualidad:

«Siempre dijimos que sólo volveríamos a Girls si hubiera una historia específica que nos muriésemos por contar. He extrañado a estos personajes, pero durante mucho tiempo no podía imaginarlos en la actualidad. Luego, justo cuando cumplí cuarenta años, empezaron a hablarme en la ducha. Y, como recordarán, una vez ese quinteto empieza a hablar, es bastante difícil hacer que se callen. Es raro tener la oportunidad de regresar a algo que cambió tu vida con la perspectiva que da el tiempo y un nuevo nivel de gratitud y comprensión».

Tras el éxito de Girls, Dunham nunca ha vuelto a gozar de un nivel de popularidad tan amplio ni ha firmado otro proyecto de semejante impacto en la cultura popular. En 2018 estrenó la adaptación de la serie británica Camping y firmó como directora y guionista, dos largometrajes tan irregulares como Sharp Stick y El libro de Catherine y su último trabajo estrenado, la serie de Netflix, Sin medida.

Antes de la vuelta a su creación estrella, la neoyorquina estrenará en la «gran N roja» su nueva cinta, Good Sex. Una comedia romántica que tiene como protagonistas a Natalie Portman, Mark Ruffalo, Meg Ryan, Rashida Jones y Tramell Tillman.

Girls fue un escaparate mediático para la mayoría de sus protagonistas. Sobre todo para un Adam Driver que terminó convertido en una estrella de Star Wars y que en un futuro cercano, formará parte del reinicio de los X-Men dando vida al villano Señor Siniestro. Williams ha terminado en filmes de terror de gran reconocimiento, como Déjame salir y M3GAN, mientras que a Zosia Mamet la veremos próximamente dentro del reparto de Artificial, el polémico y reciente filme de Luca Guadagnino.

Por último, Jemina Kirke formó parte de la adaptación serial de la novela de Sally Rooney, Conversaciones entre amigos, y protagonizará la próxima película que Woody Allen está rodando en Madrid.