Antes de arrasar en Cannes, Los Javis debutaron en el cine con un musical religioso que puedes ver en Prime Video

Era de esperar que, tras una histórica ovación de 20 minutos, el Festival de Cannes 2026 premiase de alguna forma a Los Javis. El tándem creativo presentó en la Croisette La bola negra, representando a España junto a Amarga Navidad de Pedro Almodóvar y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. Sin embargo, los únicos que se han ido del certamen galo tocando metal han sido ellos, logrando la mejor dirección del concurso en un ex aequo con Pawel Pawlikowski y su elogiada Farherland. Eso sí, mucho antes de aterrizar de pie en el prestigioso ecosistema del cine europeo, Javier Ambrossi y Javier Calvo debutaron en la gran pantalla con un musical religioso que obtuvo hasta cinco nominaciones en los Goya de 2018.

La llamada ya había sido un fenómeno de éxito en los teatros, programando funciones durante cuatro años y siendo vista por más de 150.000 espectadores. Pero fue la versión cinematográfica homónima la que terminó materializando ese triunfo en el complejo escenario de la recaudación taquillera.

La película protagonizada por Macarena García (hermana de Javier Ambrossi) logró aunar en el box office 2,7 millones de euros, reuniendo a casi medio millón de espectadores en los cines. Los Javis perdieron ese año el Goya a la mejor dirección novel contra Carla Simón y su portentosa Verano 1993, aunque ya no había marcha atrás: Calvo y Ambrossi se convirtieron en dos referencias clave dentro del relevo generacional de directores españoles.

¿De qué trata ‘La llamada’?

El argumento de La llamada se centra en María y Susana, dos adolescentes que se encuentran en un campamento cristiano de Segovia, al cual van desde que eran muy pequeñas. Sus vidas siguen el cauce de cualquier joven de su edad. No obstante, todo cambia cuando a María se le comienza a aparecer recurrentemente la figura de Dios.

Junto a García, el reparto principal de La llamada se completó con Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia Olayo, Secun de la Rosa y Richard Collins-Moore, entre otros.

La Llamada está disponible en Prime Video, SkyShowtime y Movistar Plus (ficción total) bajo suscripción. También podremos encontrarla gratis dentro del catálogo de RTVE Play.

El camino hasta Cannes 2026 de Los Javis

Del underground del teatro madrileño al salto televisivo y a su ambiciosa adaptación audiovisual de la inacabada obra de Federico García Lorca, Cannes ha terminado valorando el impacto cultural de Los Javis, quienes por fin trasladaron su talento y capacidad como narradores al formato fílmico, casi una década después de La llamada.

En el último lustro, Ambrossi y Calvo crearon dos miniseries de la talla de Veneno (2020) y La Mesías (2023), y a pesar del reclamo popular para que lleven a cabo una cuarta temporada de Paquita Salas, la larga promoción que tendrá su segundo título como cineastas y la ambición y posibilidades gigantescas que ofrece el séptimo arte podrían llevarles a confeccionar desde ya otra apuesta que vuelva a tener dicho calado internacional, dejando de lado momentáneamente el terreno serial.

Como productores ejecutivos, Los Javis han supervisado proyectos como la serie Terror y feria y el remake de Mi querida señorita en Netflix, aparte de cocrear Cardo junto a Ana Rujas y Claudia Costafreda.

Habrá que esperar hasta el estreno el 2 de octubre, para ver si la aprobación crítica y la validación de Cannes de La bola negra se traducen en un consenso popular por parte de los espectadores.