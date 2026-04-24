Amazon se suma a la moda de los live action: creará una película de acción real de este clásico de culto de los 90

En el debilitado ecosistema de la exhibición cinematográfica todavía existen algunos formatos que logran funcionar como un reclamo para los espectadores. Sí, nos referimos a los remakes nostálgicos de los clásicos fílmicos de la animación. Porque aunque la casa del ratón se haya dado de bruces con fracasos a la altura de Mulán (2020) o Blancanieves (2025), la gran mayoría de adaptaciones al terreno de la acción real han supuesto un éxito económico sin precedentes, como Lilo y Stitch (2025) o la cinta que empezó toda esta moda, El Rey León (2019) de Jon Favreau, la cual acumuló 1.660 millones de dólares en el box office internacional. Pero Disney no es la única que va a utilizar dicha tendencia a su favor. Amazon MGM ha decidido trasladar un clásico de culto de los 90 olvidado, al mundo del live action. Nos referimos al fracaso comercial australiano, FernGully, las aventuras de Zak y Crystal.

Estrenada en 1992 bajo el amparo de la 20th Century Fox, esta adaptación de la serie de cuentos de Diana Young no es demasiado recordada por parte de la comunidad cinéfila. Entre otras cosas porque surgió en la época dorada de Disney, donde el estudio estrenó La bella y la bestia (1991), Aladdin (1992) o Pocahontas (1995). Y precisamente esa condición llevó a que FernGully formase parte de esa serie de títulos menores que en cambio, los millennial recuerdan con más cariño. Ahí están propuestas del impacto cultural de La tostadora valiente, James y el melocotón gigante o La espada mágica: En busca de Camelot. Pero ¿por qué la empresa fundada por Jeff Bezos apuesta ahora por ella?

‘FernGully’ tendrá un live action

La sinopsis de FernGully, las aventuras de Zak y Crysta nos pone en la piel de dos habitantes de mundos enfrentados; Zak, un leñador que trabaja para una empresa que está arrasando la naturaleza y Crysta, una hada que vive en medio de un bosque protegido por la magia llamado FernGully. Allí junto a Batty, un murciélago con el radar averiado, deberán vencer al peligroso Hexxus, un ser malvado que se nutre de la contaminación del planeta».

La cinta estuvo dirigida por Bill Kroyer y contó con una banda sonora compuesta por Alan Silvestri, quien poco después saldría nominado por su trabajo con la música de Forrest Gump. En el doblaje original, FernGully contó las interpretaciones de Samantha Mathis, Christian Slater, Jonathan Ward, Robin Williams y Tim Curry. En 1998, la película tuvo una malograda secuela que fue directamente al mercado doméstico de la época.

El anuncio fue comunicado por la propia Amazon MGM y se espera que la versión en carne y hueso sea fiel al largometraje original. Por el momento, lo único que sabemos que es la realizadora Marielle Heller (Un amigo extraordinario) ha sido la elegida para asumir la dirección del proyecto.

Las cintas de acción real que se avecinan

El próximo gran estreno live action será el de Vaiana, programada para llegar a los cines el próximo 8 de julio. No obstante, por el camino DreamWorks desarrolla Cómo entrenar a tu dragón 2 y Disney posee en fase de preproducción otros grandes proyectos del subgénero, como una cinta relacionada con el mundo de Hércules y otra de Enredados.