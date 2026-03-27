‘Algo terrible está a punto de suceder’: la serie más incómoda y sorprendente de Netflix

Crítica sin spoilers de Algo terrible está a punto de suceder, una de las series más ambiciosas, inquietantes y sorprendentes de Netflix. Los hermanos Duffer, creadores de la mítica Stranger Things, ejercen, entre otros, de productores ejecutivos de esta ficción de terror adulto que habla del destino, la paranoia y el amor. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que va a ocurrirte una desgracia? ¿Es miedo real o simplemente una forma de autoboicot? Esto es lo que plantea esta historia, que cuenta con uno de los capítulos más incómodos que un servidor ha visto en bastante tiempo.

¿De qué trata?

Rachel (Camila Morrone) y Nicky (Adam DiMarco) son una pareja que va a casarse en la casa de los padres de él. Ella todavía no conoce a la que va a ser su familia política, pero durante el viaje por carretera, la joven va sintiendo (y el espectador también) que, efectivamente, algo terrible está a punto de suceder.

Un arranque brutal

Algo terrible está a punto de suceder se enmarca dentro de las series en las que el espectador se pregunta constantemente cómo narices va a continuar la historia. La trama da tantas vueltas que cada capítulo provoca la sensación de final, pero el guion se las ingenia para cerrar puertas y abrir ventanas de manera impecable.

Los dos primeros capítulos de esta ficción creada por Haley Z. Boston son un auténtico delirio incómodo y toda una lección de ambientación cinematográfica en la que el espectador sospecha de todo y de todos sin tener idea de si sus sensaciones tienen una razón de ser o no.

La serie comienza con un ojo puesto en Roman Polanski (La semilla del diablo), otro en Jordan Peele (Déjame salir) y guiños a David Lynch, para luego acercarse más al terror como disfraz dramático cercano al de ​​Mike Flanagan (La maldición de Hill House). También, en su parte central, la ficción recuerda muy mucho a Noche de bodas aunque sin su tono gamberro. Es cierto que cuando el guion muestra sus cartas, la inquietud, obviamente, decae, pero no la capacidad de entretener. El giro de guion que sustenta la trama puede ser de difícil digestión, pero no deja de ser una excusa para contar algo más.

La serie de la que todo el mundo hablará

Algo terrible está a punto de suceder es uno de esos títulos que saca Netflix para crear debate y manejar la conversación. Es lo suficientemente sorprendente como para llamar la atención y crear culto, pero no tan extrema como para ahuyentar a la masa.

Dentro de todos sus trucos, manipulaciones y sustos, la serie no deja de ser una fábula sobre el destino, el amor y la ansiedad.