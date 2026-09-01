El actor Randy Quaid critica la elección de Anne Hathaway para ‘Días de trueno 2’: «Es una izquierdista y una activista»

No ha pasado ni siquiera una semana desde el anuncio de Días de trueno 2 y el proyecto ya tiene a un miembro de la industria al que no le hace gracia una de las principales novedades de la secuela: la presencia de Anne Hathaway. La voz discordante es, ni más ni menos, que la de Randy Quaid, miembro del reparto de la película original. El actor cree que la elección de la actriz de La Odisea es un error porque su figura representa una ideología progresista, contraria a lo que es en esencia el público de la NASCAR.

El intérprete norteamericano utilizó su perfil en X para expresar abiertamente, la mala decisión de no volver a contar con Nicole Kidman, quien coprotagonizó junto a Cruise y el propio Quaid, el título de 1990. En el filme dirigido por Tony Scott, Quaid dio vida a Tim Daland, un magnate del mundo de la automoción que es el encargado de descubrir el talento natural de Cole Trickle (Cruise) para las carreras. En su momento, Días de trueno no convenció a una crítica especializada que vio en ella una copia deliberada de Top Gun (1986). Ahora, y a diferencia de lo sucedido con la cinta de Pete «Maverick», la continuación de esta adrenalínica historia corre el riesgo de no saber despertar esa sensación de nostalgia tan lucrativa dentro del actual ecosistema de Hollywood.

Randy Quaid, sobre la elección de Anne Hathaway: «No es sexy, porque está embarazada»

Nominado al Oscar por El último deber (1973), Randy Quaid está parcialmente retirado de la industria, siendo más noticia por su polémica vida fuera del set que por sus últimos papeles ligados a comedias ligeras.

En 2009 fue arrestado varias veces junto a Evi, su esposa, por fraude hotelero y ocupar ilegalmente varias propiedades en California. Ambos intentaron solicitar asilo político en Canadá, huyendo de las autoridades estadounidenses, pero tras años de litigios, el país ordenó su deportación en 2015. Quaid también es una de esas voces famosas que creen en las teorías de la conspiración. Antes, tanto él como su pareja sostuvieron durante años estar perseguidos por la «Star Whackers», un supuesto sindicato criminal que desacredita a otras estrellas destruyendo su reputación y, en último término, asesinando a ciertos perfiles discordantes.

Original «Days of Thunder» star Randy Quaid says Anne Hathaway is a «horrible choice» for the sequel: “Anne Hathaway is a leftist, woke, horrible choice for ‘DAYS OF THUNDER’ NASCAR audience who are MAGA. The sexy older chick for Tom in this film needs to be Nicole. That’s the… pic.twitter.com/p1Js62eF8x — Variety (@Variety) August 30, 2026

A sus 75 años, el hermano del también actor Dennis Quaid está de vuelta de todo y por eso, no tiene reparos en apuntar, sin sonrojarse, declaraciones impensables en nuestros tiempos. «Necesitamos que Nicole (Kidman) regrese. No seas cobarde (refiriéndose a Tom Cruise). Necesitas a la chica original. No es nada personal; es cine. Anne (Hathaway) no es sexy, porque, y por si no te has dado cuenta, está embarazada», escribía en su primer post.

Quaid siguió escribiendo y entró de lleno en las acusaciones directas hacia el estudio, asegurando que el fichaje de la ganadora del Oscar era una elección «woke»:

Anne Hathaway is a leftist, woke, horrible choice for DAYS OF THUNDER NASCAR audience who are MAGA. The sexy older chick for Tom in this film needs to be Nicole. That’s the casting that would sell the idea. It’s interesting because when we made the first one there was also a… — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

«Anne Hathaway es una izquierdista, una «woke», una pésima elección para el público de NASCAR de Días de trueno que apoya a MAGA. Ese es el casting que vendería la idea. Es curioso porque cuando hicimos la primera también había prisa por estrenarla; los editores dormían en la sala de montaje por turnos. Esto es raro, como si quisieran que se estrenara y fracasara».

¿A quién interpreta Anne Hathaway en ‘Días de trueno 2’?

Según se ha informado, Hathaway encarnará a una ingeniera y copropietaria de un equipo de carreras de NASCAR, siendo una pieza fundamental para el desarrollo de la trama.

En el anuncio oficial, Cruise apareció junto a la actriz en un vídeo a pie de circuito, anunciando oficialmente el seguimiento y poniendo una fecha de estreno oficial: Verano de 2028.