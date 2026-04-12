Las redes arden con la portada del libro de Bigote Arrocet con María Teresa Campos vestida de novia

Hay historias que no terminan y parece que Bigote Arrocet quiere alargar todo lo posible la suya con María Teresa Campos. Años después de su ruptura y tras la muerte de la periodista, el humorista vuelve al centro del foco con una polémica que está dando que hablar. Mientras se sentaba en un plató de televisión, el argentino confesaba que iba a ver la luz un libro bajo el nombre de Y Teresita se quería casar. Muchos comenzaron a ver la supuesta portada y varios afirmaban que estaba creada por IA. Ahora descubrimos la verdad, porque se ha filtrado una versión que no se sabe si es la definitiva o no.

¿De verdad este será el libro de Bigote Arrocet sobre María Teresa Campos? Más allá de la imagen (bastante controvertida), ¿qué editorial o autor publica un libro con faltas ortográficas en la portada y la contraportada? Todo en esta imagen es tan IA… pic.twitter.com/Q7eey4g3BQ — M 📺 (@casasola_89) April 11, 2026

La fotografía que ha salido a la luz ha encendido todas las alarmas. En ella aparece María Teresa Campos vestida de novia, con velo y ramo, en una escena que nunca llegó a producirse en la vida real. Una imagen que, según distintas versiones, podría estar manipulada o incluso generada con herramientas digitales, algo que ha disparado la polémica desde el minuto uno. A pesar de que muchos se van refugiando en esta idea, el diseñador José Perea no ha tardado en reaccionar y, además, con sorpresa. «Estoy flipando en colores y no sé qué decir. Yo hice el vestido que lleva puesto María Teresa Campos; el vestido lo hice en 2018, y me lo pidieron ellos. Al ver la foto no estoy dando crédito», confesaba en un tuit que ya se ha hecho viral, pero que después ha eliminado.

En el post de la portada, el diseñador no se cree lo que ve y lo acredita con una fotografía de él mismo con el traje en cuestión puesto. No somos conocedores de si esta es la portada que ha ido rondando por las televisiones y las que han visto sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego… Lo único que sabemos es que, cuando ambas la vieron, coincidieron en la misma respuesta de: «No reconozco a mi madre».

Arrocet, que siempre ha mantenido su versión de la ruptura, parece dispuesto a contar su historia sin filtros. Y eso implica volver a poner sobre la mesa momentos que para la familia Campos nunca han sido cómodos. Una etapa que, lejos de cerrarse, vuelve ahora con más fuerza. La figura de María Teresa Campos sigue teniendo un peso enorme en la crónica social española. Su legado en televisión, su personalidad y todo lo que rodeó su intimidad hacen que cualquier referencia a ella genere reacción inmediata. Y este caso no iba a ser diferente.

Lo que tampoco pasa desapercibido son las joyas ortográficas que deja la obra. A simple vista, vemos la frase de «Crónicas de un Suèño Nupcial», con una foto de Bigote Arrocet en la que queda bastante claro el efecto de la inteligencia artificial. Por otro lado, se nota que la foto de María Teresa Campos está alterada, pero ese vestido existe. Entonces… ¿Hasta dónde llega la verdad en esa supuesta portada?