Williot, la marca que entiende el estilo masculino como una cuestión de identidad

Nacida en Elche (Alicante), Williot tiene su origen en una tradición familiar profundamente ligada al mundo del calzado y la moda. La firma fue fundada por la familia Antón, cuya trayectoria durante más de cinco décadas en la fabricación de calzado para firmas internacionales de lujo ha permitido construir una base sólida de conocimiento sobre el producto, los materiales y los procesos.

La marca, que comenzó en 2006 centrada exclusivamente en el desarrollo de zapatillas, dio un paso clave en 2014 al ampliar su propuesta hacia el universo textil, incorporando ropa y accesorios. Esta evolución permitió a Williot consolidarse como una firma de moda masculina con una visión completa del armario, desarrollando una propuesta coherente que va más allá del calzado.

En 2019, con la incorporación de Juan Bautista Antón al frente del proyecto, la firma inicia una etapa de crecimiento y consolidación, impulsando su expansión y definiendo el posicionamiento que mantiene en la actualidad.

Inspirada en una elegancia relajada y contemporánea, Williot desarrolla colecciones que combinan tradición y modernidad. Su propuesta se construye sobre prendas versátiles, pensadas para adaptarse a distintos momentos del día y a diferentes estilos de vida, siempre desde una estética sobria, funcional y con carácter.

“Para nosotros, el estilo no es una cuestión de tendencia, sino de identidad. Tiene que ver con cómo una persona se reconoce en lo que lleva y cómo eso le acompaña en su día a día”, explica Juan Bautista Antón, CEO de Williot.

La firma pone especial atención en la selección de materiales, la calidad de la confección y el cuidado por el detalle, entendiendo cada prenda como una pieza diseñada para perdurar. Este enfoque se traslada también a la experiencia de marca, concebida desde una perspectiva omnicanal que integra tienda física y entorno digital para ofrecer un servicio cercano y coherente.

Williot se dirige a un hombre contemporáneo, de entre 25 y 55 años, que busca prendas con personalidad, funcionales y versátiles, capaces de adaptarse tanto a contextos profesionales como a momentos de ocio. Un cliente que valora la elegancia sin artificios, la calidad y la versatilidad.

En la actualidad, la marca cuenta con una red de tiendas propias en ciudades como Alicante, Murcia, Elche, Almería, Albacete, Gijón y Oviedo, además de una amplia presencia en el canal multimarca a nivel nacional. De cara a 2026, la firma tiene previsto ampliar y reforzar su presencia en el territorio, con el objetivo de duplicar el número de ciudades en las que está presente, tanto a nivel nacional como internacional.

Con una propuesta que equilibra herencia, diseño y visión contemporánea, Williot continúa consolidando su posicionamiento dentro de la moda masculina española, defendiendo una idea clara: vestir bien no es seguir tendencias, sino construir un estilo propio.