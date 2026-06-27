El mejor momento del día para comprar online durante las rebajas, según una experta: «Encontrarás todo y con más descuento»
Toma nota de este truco para comprar en rebajas
El truco definitivo para hacerte con todas las prendas de las rebajas de Zara, incluso las agotadas
Encontrarás todo y con más descuento después de conocer el secreto de una experta en compras, hay un momento del día ideal para comprar online durante las rebajas. Las rebajas han empezado con mucha fuerza en unos días en los que realmente nos hacían falta. Quizás pensando en qué poner en la maleta en estas vacaciones en las que realmente queremos dar nuestra mejor cara en cualquier ocasión. Para salir de la rutina o quizás mantenernos en ella con nuestras mejores galas.
En ocasiones especiales o para el día a día, cualquier excusa es buena para conseguir esas prendas o complementos que queremos poner en práctica. Es cuestión de ponerse manos a la obra de la mano de algunos elementos que pueden ahorrarnos un buen dinero y hacerlo de la manera en la que realmente cada pequeño gesto cuenta. Las rebajas son la época de ahorrar un poco sin renunciar a unos diseños y comodidad que podría acabar siendo el detonante para poner en práctica este truco. Los descuentos y las prendas se multiplican a una hora del día que quizás no sabíamos.
Encontrarás todo y con más descuento
Los descuentos en rebajas son nuestro principal objetivo para poder conseguir aquello que realmente nos hace falta, sin perder de vista ese presupuesto que se ha ido reduciendo por momentos. Cada vez que empezamos una temporada de descuentos nos podemos llevar una importante alegría.
Gastar menos es en los días en los que el aumento de los gastos diarios se ha acabado convirtiendo en una realidad. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos realizar, es el de gastar menos, sin renunciar a estas prendas que pueden ser esenciales.
A veces vemos a personas que han comprado en rebajas prendas mucho más baratas y con detalles que nos hacen pensar que no sabemos comprar bien. En realidad, no somos expertas o profesionales que conocen el sector y saben perfectamente qué tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.
Será el momento de descubrir una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada euro cuenta. Ahorrar en rebajas también es posible, es cuestión de ponernos en estos días en marcha. Hay una hora en la que podremos comprar con menos dinero y más resultados.
Este es el mejor momento del día para comprar online durante las rebajas
Durante las rebajas hay horas en las que no vamos a encontrar nada, sino que como si estuviéramos en una tienda física, online, tendremos sólo los restos de ropas y de complementos que podríamos evitar o magnificar. Hay un horario también para comprar en las rebajas.
A primera hora del día o cuando se inician estas rebajas, podríamos empezar a tener en mente algunas prendas y complementos que nadie nos puede quitar. La clave de las rebajas online es tener unos dedos rápidos para poder hacerse los primeros con las prendas que esperaremos tener en estos días.
Los expertos de SEUR nos explican una serie de consejos que debemos poner en práctica a la hora de comprar online:
- Avisar rápido en caso de problemas o fraudes. Esta es una de las mejores opciones que hay para evitar problemas, porque en caso de que algo raro suceda basta con avisar con prontitud al banco que ha emitido la tarjeta con la que compramos para «congelar las cuentas», rechazar pagos y «retrocederlos» si se trata de una compra ilegal o un fraude. Al fin y al cabo, existen seguros para todo esto, y la mayor parte de los bancos son responsables de lo sucedido si se ha avisado en menos de 24 horas desde que se produjo el incidente.
- Monitorizar todos los días el estado de las cuentas del banco y tarjetas. Para que lo anterior pueda llevarse a cabo, una solución sencilla es la sana costumbre de echar un vistazo todos los días a los movimientos del banco y de las tarjetas. Se puede hacer vía web o mediante las apps del mismo banco. Convirtiendo esto en algo habitual será muy fácil detectar que algo raro ha sucedido, o que ha llegado algún pago imprevisto que puede ser fraudulento. Normalmente las tiendas online cargan el importe de la compra de una sola vez tras «pasar por caja»; a veces lo hacen un poco más tarde, cuando envían los productos. Pero es raro que haya varios cargos, o que lleguen con diferentes denominaciones y cosas así; si esto sucede es más probable que se estén usando los datos de la tarjeta fraudulentamente para realizar otras compras. Se puede entonces contactar con el banco o con el comercio y averiguar qué ha sucedido exactamente.
- Usar una tarjeta especial para internet. Muchos bancos ofrecen tarjetas especiales para compras internet que pueden ser o bien físicas o bien para wallets digitales (ej. Revolut), con algunas ventajas: el PIN cambia en cada compra, tienen límites predefinidos (300 euros, 600 euros…) y una numeración distinta e independiente de la cuenta principal, a veces incluso como si fueran de usar-y-tirar, para cada compra. Otra opción es usar medios de pago con intermediarios de confianza como PayPal, Apple Pay o Google Pay, que no suelen hacer negocios con empresas dudosas. Tanto las tarjetas como estos medios de pago alternativos suelen ser gratuitas y fáciles de usar; separando en ellas todas las compras electrónicas del resto de nuestra contabilidad personal se pueden evitar confusiones y problemas mayores.