Colas en Stradivarius por los zapatos que te harán más alta sin comprometer la comodidad

Hay unos zapatos que te harán más alta sin comprometer la comodidad, provocando colas en Stradivarius. Unos zapatos que, sin duda alguna, puede acabar siendo los que más vamos a ver en estas calles en las que buscamos movernos a toda velocidad. Un tipo de calzado que tiene una historia y unas características que lo convierten en un buen básico que no debemos dejar escapar. Este tipo de complemento debemos empezar a verlo desde otro punto de vista, en busca de un detalle que será esencial que tengamos en mente.

Stradivarius tiene este tipo de calzado que estamos buscando para una temporada en la que deberemos empezar a cumplir con ciertos elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Esta marca de referencia acabará siendo la que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Una realidad que, sin duda alguna, podría ser lo que nos afectará de lleno. Podrás parecer más alta sin comprometer la comodidad de un buen calzado que puede ser el que mejor se adaptará a nuestras necesidades en estos días que tenemos por delante.

Te harán más alta sin comprometer la comodidad

Lo que queremos en estos días es parecer un poco más alta, sin comprometer una comodidad que puede verse afectada por un tacón que quizás no será como esperábamos. Este tipo de detalles pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estos próximos días.

Nos sumergiremos de lleno en una serie de procesos que pueden acabar siendo esenciales, cuando lo que necesitamos es conseguir un buen aliado de la comodidad. Es momento de estar pendientes de cada uno de los elementos que pueden acabar generando un extra de buenas sensaciones.

Son comprometer la comodidad podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas plagadas de acción. Un buen calzado podría acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio destacado.

Volvemos al pasado y lo hacemos de tal forma que acabaremos obteniendo un elemento que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un buen cambio de ciclo que llegará de la mano de una novedad que puede ser esencial. Vuelven los zuecos y lo hacen con una apuesta segura.

Stradivarius se llena de colas ante este calzado

Los zuecos vuelven y lo hacen con una plataforma que puede convertirse en la mejor opción que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. En unas jornadas en las queremos movernos con una comodidad máxima.

Los expertos de Zuecoscomodos nos explican en origen de este tipo de detalles: «Su origen se remonta al imperio romano, el nombre zueco, proviene del latín “Soccus” que era el típico calzado que llevaban los cómicos en el circo romano y se trataba de un zapato que tenía el talón abierto. En la era medieval, en países húmedos de Europa como Holanda, Inglaterra, Suecia y el norte de España, Galicia, Asturias y Cantabria, eran usados para aislar los pies del agua y el frío. Estos zapatos eran elaborados de forma artesanal con madera y eran utilizados en zonas agrícolas en las que el suelo siempre estaba mojado, el barro impedía a los agricultores moverse con fluidez por los huertos y estos zapatos rígidos y con unos grandes tacos de madera en la suela, impedían que quedasen atrapados en el barro. Además, la madera era un perfecto aislante del frío, lo que les permitía mantener los pies calientes durante sus jornadas en los días más fríos».

Siguiendo con la misma explicación: » Los chapines eran exclusivamente usados por las mujeres que los llevaban para proteger sus pies y sus vestidos de la humedad de los baños públicos y de la suciedad de las calles fangosas. La altura de la plataforma determinaba el estatus de su portadora, ya que cuanto más alta era mayor era su nivel en la sociedad. En lugares como Venecia, se llegaron a registrar chapines de hasta 50 cm de altura, esto hacía que las mujeres que lo portaban necesitasen la ayuda de sus esposos y criados para poder caminar. Estos zuecos de madera o corcho, desaparecieron sin dejar huella, las mujeres se pasaron al tacón masculino y nunca más se supo de este estrambótico calzado. A partir de los años 30 del siglo XX, resurgieron cuando zapateros como Ferragamo, comenzaron a crearlos de nuevo, pero con un concepto muy diferente».

Por poco más de 30 euros, conseguiremos un buen detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial.