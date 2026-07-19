Charlene de Mónaco revive el glamour de Grace Kelly en el Baile de la Cruz Roja con un espectacular diseño de Elie Saab

Charlene de Mónaco ha vuelto a convertirse en la gran protagonista del verano en el Principado. Su última aparición pública ha despertado una comparación que parecía reservada para la historia: la de Grace Kelly. Con motivo del tradicional Baile de la Cruz Roja de Mónaco, la princesa consorte ha firmado uno de esos estilismos que trascienden la moda y se convierten en un homenaje a un legado. Una noche en la que el glamour volvió a adueñarse de Montecarlo y en la que todas las miradas terminaron posándose sobre la mujer del príncipe Alberto II.

Junto al Baile de la Rosa, esta cita benéfica es uno de los grandes acontecimientos sociales del calendario monegasco. Desde 1948 reúne a la familia Grimaldi, representantes de la alta sociedad europea y numerosas personalidades internacionales en una velada donde la solidaridad y la alta costura siempre caminan de la mano. Como es tradición, Alberto y Charlene presidieron la gala, celebrada en la icónica Salle des Étoiles de Montecarlo, un escenario privilegiado con el Mediterráneo como telón de fondo.

La alfombra roja volvió a convertirse en una auténtica pasarela de alta costura, pero hubo un nombre que eclipsó al resto. Charlene de Mónaco apareció envuelta en un espectacular vestido dorado que, más allá de su elegancia, escondía un guiño a una de las mujeres más admiradas de la historia de la realeza: Grace Kelly. Una elección cargada de simbolismo que no tardó en despertar comparaciones con la inolvidable actriz de Hollywood y madre del príncipe Alberto.

Para una noche tan especial, la princesa confió en Elie Saab, uno de los grandes maestros de la alta costura. El diseñador libanés firmó un vestido dorado de líneas fluidas que abrazaba la silueta sin ceñirse a ella, consiguiendo un equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad. El cuello halter daba paso a un delicado drapeado que recorría el escote y la cintura hasta desembocar en un elegante nudo, del que nacía una falda de caída ligera y movimiento impecable. Una creación que evocaba el glamour del Hollywood dorado y demostraba, una vez más, que la elegancia no entiende de excesos.

El guiño a Grace Kelly no terminaba en el vestido. Charlene completó el estilismo con un look beauty inspirado en la belleza clásica de los años cincuenta. Apostó por un maquillaje luminoso y muy natural, con un suave rubor en las mejillas, un discreto eyeliner y unos labios en un delicado tono rosa. Su característico cabello corto apareció peinado con unas sutiles ondas que recordaban inevitablemente al icónico estilo de la princesa Grace.

Las joyas también jugaron un papel protagonista. Unos espectaculares pendientes de diamantes con inspiración floral iluminaron el rostro de Charlene sin restar protagonismo al vestido, demostrando que, en ocasiones, los complementos más discretos son los que mejor completan un gran estilismo.

Con esta aparición, Charlene de Mónaco no solo ha firmado uno de sus mejores looks de los últimos años. También ha demostrado que el legado de Grace Kelly sigue muy presente en el Principado y que la moda continúa siendo una poderosa forma de rendir homenaje a la historia. Porque hay vestidos que simplemente visten y otros que consiguen hacer un honesto homenaje.