Los capazos artesanales que arrasarán este verano: Malocca y otras firmas españolas que reivindican el trabajo hecho a mano

En un verano marcado por el regreso de la artesanía y la búsqueda de piezas con identidad propia, el capazo vuelve a coronarse como el accesorio imprescindible de la temporada. Lejos de ser un complemento reservado para los días de playa, hoy forma parte del armario urbano gracias a diseños capaces de combinar funcionalidad, tradición y estilo. El auge de estos bolsos responde también a un cambio en los hábitos de consumo: cada vez más personas buscan productos duraderos, elaborados con materiales naturales y con una historia detrás.

Una de las marcas que mejor representa esta tendencia es Malocca, firma que ha convertido la artesanía en el eje central de su propuesta. Sus capazos nacen de técnicas tradicionales de cestería, trabajando fibras naturales trenzadas a mano mediante un proceso lento y minucioso que requiere experiencia y precisión.

«Los bolsos se elaboran mediante técnicas artesanales tradicionales de cestería, trabajando fibras naturales trenzadas a mano con un proceso paciente y cuidadoso», explican sus fundadoras. Esta forma de producción permite controlar cada detalle de la estructura del bolso, garantizando una gran resistencia y una larga vida útil.

Pero más allá de la calidad, el verdadero valor de estas piezas reside en su singularidad. «Al ser piezas hechas una a una, cada bolso presenta pequeñas variaciones que lo hacen único», aseguran. Esa autenticidad es precisamente uno de los aspectos más apreciados por quienes buscan alejarse de la uniformidad de la moda producida en masa.

Otro de los rasgos distintivos de Malocca es el uso del color y los estampados como herramienta narrativa. Sus diseños están inspirados en tradiciones artesanales latinoamericanas y en comunidades con las que la marca colabora estrechamente. Los tonos tierra y vegetales se combinan con colores vibrantes para crear piezas llenas de personalidad.

«Cada combinación cromática funciona como un lenguaje visual que transmite historias, símbolos y una forma de entender el mundo donde la naturaleza y la comunidad son el centro», explican. Esta temporada destacan especialmente las mezclas de tonos neutros con acentos en coral, turquesa, mostaza o fucsia, además de los patrones geométricos que aportan un toque contemporáneo.

La capacidad de unir estética y practicidad es otro de los motivos de su éxito. «La clave está en no sacrificar la funcionalidad por lo decorativo, sino integrarlos», señalan las fundadoras. Gracias a ello, sus diseños funcionan igual de bien en la ciudad que durante las vacaciones. Entre los modelos más demandados sobresalen Brunita y Flavia, dos capaces de adaptarse a diferentes estilos y ocasiones gracias a su diseño atemporal y su versatilidad.

El éxito de Malocca refleja una tendencia más amplia que también está impulsando a otras marcas españolas especializadas en artesanía. Una de ellas es Piel de Mar, cuya propuesta encaja perfectamente en la corriente del lujo silencioso. Su modelo Valeria, tejido a mano en palma natural y rematado con piel de vacuno, destaca por su diseño estructurado, su característico lazo de piel y su equilibrio entre elegancia y funcionalidad.

También se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del sector Paris/64, la firma fundada por María Alfonso y Chema Pozas. Para esta temporada presenta el capazo Oh Là Là, elaborado artesanalmente en palma natural y enriquecido con detalles en piel, bolsa interior estampada y bandolera regulable, una combinación que responde a las necesidades de la mujer actual sin renunciar a la estética.

Por su parte, Mercules aporta una visión más contemporánea del capazo tradicional. La firma dirigida por Mercedes Gallego ha conquistado las calles de Madrid y Bilbao gracias a diseños reconocibles por sus colores atrevidos y detalles en contraste. Su modelo Basket, con silueta alargada y tiras de piel de colores, se ha convertido en uno de los favoritos de las amantes de los accesorios diferentes.

Completa esta selección Heimat Atlantica, la firma gallega que ha hecho de la artesanía su principal seña de identidad. Entre sus novedades destaca una gran cesta perteneciente a la colección The Grand Tour, inspirada en las primeras mujeres viajeras del siglo XVIII. Realizada en caña tejida a mano y con detalles en algodón reciclado, representa la unión entre tradición, creatividad y sostenibilidad.