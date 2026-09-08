Aryna Sabalenka convierte el US Open en su pasarela con 127 quilates de joyas valoradas en casi 284.000 euros

Aryna Sabalenka no sólo está defendiendo su título sobre la pista del US Open. La número uno del mundo ha convertido también sus apariciones en Flushing Meadows en una particular exhibición de alta joyería con una colección de 127,14 quilates de piedras preciosas de colores, diseñada especialmente para ella por la firma neoyorquina Material Good. Collar, pulsera y pendientes acompañan a la tenista bielorrusa durante algunos de sus partidos y forman parte de una colaboración que adapta las joyas a cada uno de los cuatro grandes torneos de la temporada. Para Nueva York, el diseño tenía que ser diferente: más atrevido, colorido, divertido y con ese aire vintage que, según la propia Sabalenka, resume la personalidad de la ciudad.

Un joyero de 127 quilates sobre la pista

No es habitual ver a una tenista disputar un partido de Grand Slam con una colección de alta joyería, y mucho menos una que reúne más de 127 quilates de gemas. Sabalenka lo ha convertido, sin embargo, en parte de su imagen durante este US Open. La colección creada por Material Good está formada por tres piezas: un espectacular collar, una pulsera y unos pendientes, todos ellos realizados en oro amarillo de 18 quilates.

Las cifras explican por sí solas la magnitud del conjunto. El collar concentra 83,20 quilates, mientras que la pulsera suma otros 28,36 y los pendientes alcanzan los 15,58 quilates. En total, 127,14 quilates repartidos entre piedras de diferentes colores, formas y tamaños.

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Zafiros, turmalinas y tanzanitas

La colección no se limita a una única piedra preciosa. Material Good ha reunido zafiros, turmalinas, granates, circones, espinelas, crisoberilos y tanzanitas, creando una combinación multicolor que rompe con la estética más tradicional de la alta joyería. Todas las gemas están montadas sobre oro amarillo de 18 quilates y presentan diferentes cortes y formas.

El collar es la pieza más llamativa del conjunto. Su estructura combina piedras engarzadas individualmente con espacios entre las diferentes partes metálicas. Esta construcción no responde únicamente a una cuestión estética: también está pensada para permitir cierta movilidad mientras Sabalenka juega.

La pulsera sigue la misma línea y reproduce la selección de minerales y colores del collar. Los pendientes, por su parte, cuentan con una base tipo botón y elementos colgantes que pueden retirarse. El resultado es una colección llamativa, pero concebida específicamente para acompañar a una deportista en movimiento.

Una joya pensada para jugar al tenis

El reto para Material Good no era sencillo. Una cosa es diseñar una pieza espectacular para una alfombra roja y otra muy distinta crear una colección de alta joyería que pueda llevar una deportista mientras compite a máxima intensidad.

Sabalenka basa buena parte de su juego en la potencia, especialmente desde el fondo de la pista y con su servicio. Por eso, cada elemento tuvo que ser estudiado para evitar que las joyas interfirieran con sus movimientos. Según explicó Atara Lev, responsable de diseño de Material Good, el equipo revisó aspectos como el grosor de los engarces y las uniones entre las distintas secciones del collar para conseguir que las piezas acompañaran el movimiento de la tenista.

La propia Sabalenka llegó a sorprenderse inicialmente por el peso de las joyas, aunque después aseguró que la pulsera no le resultaba incómoda durante los partidos. La intención de la firma era precisamente encontrar el equilibrio entre el impacto visual de una colección de alta joyería y la funcionalidad necesaria para una jugadora profesional.

«Cien por cien inspirado en Nueva York»

El motivo de esta explosión de color tiene una explicación. La colección ha sido diseñada específicamente para el US Open y toma como referencia la ciudad que acoge el último Grand Slam de la temporada.

La propia Sabalenka explicó que el conjunto está «cien por ciento inspirado en Nueva York» y destacó precisamente sus colores, formas y aspecto vintage. Para la tenista, la combinación de piedras y diseños diferentes representa la energía de una ciudad que tampoco responde a una única estética.

¿Cuánto cuestan las joyas de Sabalenka?

El precio es otro de los grandes atractivos de esta colección, aunque en este caso hay que hablar de una valoración estimada. Al tratarse de diseños realizados a medida por Material Good, no existe un precio oficial de venta publicado para las piezas. Algunas publicaciones han situado el valor de cada una de las tres joyas en torno a los 110.000 dólares, una cifra que, al cambio actual, equivale a unos 94.700 euros por pieza. El conjunto completo, por tanto, alcanzaría aproximadamente los 330.000 dólares, cerca de 284.000 euros.

Se trata, en cualquier caso, de una estimación y no de una cifra oficial facilitada por la firma. Una cantidad acorde con una colección que reúne más de 127 quilates de piedras preciosas de colores y que ha sido creada expresamente para acompañar a la número uno del mundo durante uno de los torneos más importantes de la temporada.