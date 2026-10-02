Woody Allen descubre el asador gallego de Madrid que conquista a los famosos: carne, marisco y una bodega con 400 referencias

Woody Allen ya ha empezado a descubrir la gastronomía madrileña. Días antes de ponerse detrás de las cámaras para rodar su nueva película en la capital, el cineasta neoyorquino hizo una parada en Asador Gonzaba, el restaurante gallego situado en pleno barrio de Salamanca, donde acudió acompañado de su mujer, Soon-Yi Previn.

El propio establecimiento compartió después en sus redes sociales una fotografía junto al director y un mensaje de agradecimiento: «Gracias por elegir nuestra casa, por tu cercanía y por compartir este bonito momento con nosotros. Ha sido toda una sorpresa y un verdadero honor recibirte».

Carne gallega y producto al fuego

La carta de Gonzaba gira alrededor de la carne gallega, procedente de la ganadería propia del grupo, además de pescados y mariscos de las Rías Baixas. Todo pasa por la parrilla a la vista, uno de los elementos que definen la experiencia del restaurante.

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Entre sus especialidades se encuentran los grandes cortes de carne y piezas de vacuno, además de pescados salvajes y mariscos. La propuesta se completa con una bodega acristalada que reúne más de 400 referencias de vino, con servicio por copas mediante Coravin.

La carta también incluye algunos platos que se alejan del protagonismo absoluto de la carne, como la tortilla de patatas estilo Betanzos, las croquetas de jamón ibérico y queso de oveja o las alcachofas al carbón. Para terminar, entre los postres aparecen las filloas rellenas de crema pastelera, orujo y mousse de chocolate negro.

Un restaurante con historia gallega

Aunque su desembarco en Madrid es relativamente reciente, la historia de Gonzaba comenzó en Galicia y el grupo mantiene establecimientos también en A Coruña, Santiago de Compostela y Carballo. La filosofía de la casa gira alrededor del producto gallego y de una cocina marcada por el fuego y la parrilla.

En Madrid, esa identidad se ha trasladado a un edificio de principios del siglo XX en el barrio de Salamanca. El espacio conserva el carácter histórico del inmueble y cuenta con más de 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, además de diferentes salones privados.

Al frente de la cocina madrileña está Luis Borda Heredia, responsable de una propuesta en la que la materia prima y el dominio de la parrilla tienen un papel central.

El nuevo imán gastronómico de los famosos

Woody Allen no es la primera cara conocida que se ha sentado en sus mesas. Por Gonzaba han pasado también nombres como Jesús Castro, Miguel Torres, María José Suárez o José Ortega Cano, según ha contado el propio restaurante.

Después de la comida, Allen y Soon-Yi continuaron con su particular recorrido por Madrid antes de regresar al Mandarin Oriental Ritz Madrid, donde se alojan durante su estancia en la capital. Unos días de turismo gastronómico y paseos antes de que las calles de Madrid se conviertan en el plató de su nueva película.