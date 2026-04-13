No lo vimos venir y así son los cruceros temáticos con trivial de gatos, heavy metal y fans de ‘Juego de Tronos’

El turismo temático ha dejado de ser una rareza para convertirse en una de las tendencias más dinámicas del sector viajes. Cada vez más personas buscan experiencias que vayan más allá del destino en sí, apostando por propuestas que conecten con sus intereses personales. En este contexto, los cruceros temáticos son hoy toda una demanda.

De hecho, este tipo de turismo se ha reinventado, ofreciendo itinerarios especializados que combinan ocio, cultura y entretenimiento en alta mar. Entre estas propuestas, los cruceros inspirados en series y películas han ganado especial protagonismo. Uno de los ejemplos más llamativos es el viaje temático basado en Juego de Tronos, que permite a los seguidores de la serie recorrer algunos de los escenarios más icónicos de su rodaje. Este tipo de experiencias responde a un fenómeno más amplio: la búsqueda de viajes inmersivos, donde el viajero no solo visita lugares, sino que revive historias y universos que ya forman parte de su imaginario.

El auge de los cruceros temáticos

El crecimiento de este tipo de viajes no es casual. Según el informe “State of the Cruise Industry” de la Cruise Lines International Association, el turismo de cruceros no ha dejado de aumentar en los últimos años, con previsiones que apuntan a decenas de millones de pasajeros anuales. Dentro de este contexto, los cruceros temáticos destacan por ofrecer un valor añadido: la personalización de la experiencia.

Tal y como recoge Euronews, estas propuestas combinan aficiones y pasiones con el viaje, lo que permite atraer a públicos muy concretos, desde amantes de la música hasta seguidores de sagas televisivas. La clave está en convertir el trayecto en parte esencial de la experiencia.

Cómo es el crucero de Juego de Tronos

El que está inspirado en Juego de Tronos, organizado por Sail Croatia, propone un itinerario de siete días con salida y llegada en Split. A lo largo del recorrido, los viajeros visitan enclaves que sirvieron de escenario para algunas de las localizaciones más reconocibles de la serie.

Uno de los puntos destacados es el palacio de Diocleciano, en Split, donde se rodaron escenas vinculadas a Daenerys Targaryen. Desde allí, el itinerario continúa hacia la fortaleza de Klis, que inspiró la ciudad de Meereen. Estos lugares permiten comprender cómo espacios reales fueron transformados en escenarios de ficción.

Dubrovnik y la magia de desembarco del rey en el crucero

Uno de los momentos más esperados del viaje es la llegada a Dubrovnik, ciudad que dio vida a Desembarco del Rey. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, se convierte en una parada clave para los fans de la serie.

Durante la visita, es posible recorrer lugares emblemáticos como la Fortaleza Roja o escenarios vinculados a la famosa batalla de Aguasnegras. También se incluyen recorridos por las calles donde se rodó la conocida “Caminata de la Vergüenza”, una de las escenas más recordadas por los seguidores.

El crucero de Juego de tronos incluye a Lokrum y el trono de hierro

El viaje continúa hacia la isla de Lokrum, otro de los enclaves utilizados en la serie para representar la ciudad de Qarth. Allí, además de explorar el monasterio benedictino, los visitantes tienen la oportunidad de sentarse en una réplica del Trono de Hierro, uno de los grandes iconos de la saga.

Este tipo de actividades refuerzan el carácter inmersivo del crucero, ya que permiten al viajero sentirse parte del universo narrativo que ha seguido durante años.

Naturaleza y paisajes del Adriático

Más allá de su relación con la serie, el itinerario incluye algunos de los paisajes más espectaculares de la costa croata. El Parque Nacional de Mljet, con sus lagos de sal, ofrece una pausa natural dentro del recorrido, mientras que destinos como Korčula o Hvar combinan patrimonio histórico y vistas panorámicas.

En Hvar, por ejemplo, los viajeros pueden ascender hasta la fortaleza Fortica para contemplar el puerto desde las alturas, una experiencia que añade un componente paisajístico al viaje.

Cruceros temáticos para los amantes del heavy metal

Según la propia web de Euronews, hay más cruceros distintos y personalizados que van a ser protagonistas durante este verano 2026.

Uno de ellos es el orientado a los amantes del heavy metal. 70000TONS OF METAL es el nombre del mayor crucero de música heavy metal del mundo. Un crucero de duración de cinco días, en el que participarán 60 bandas de metal y habrá 120 conciertos en directo.

Temática felina

Y para los que tienen gatos, entonces hay también cruceros temáticos dirigido a estas mascotas. En concreto, siempre según el artículo de Euronews, existen cruceros con trivial de gatos, juegos, casinos, excursiones, etc. si bien puede parecer un viaje para gatos, no es así ya que estas mascotas no están permitidas en tales experiencias.