Madrid se rinde a los tacos: la ruta por las 11 mejores taquerías mexicanas para celebrar el Día de Muertos

Calle de Eloy Gonzalo, 17.

Una barra de ladrillo, cocina a la vista y un taquero trabajando frente al comensal. La Veintiocho recupera la esencia de las auténticas taquerías mexicanas con una carta corta, directa y llena de personalidad. Entre sus imprescindibles destacan el taco de carnitas, la barbacha de res y la gaonera de secreto ibérico, servida en tortilla de trigo con costra de queso. También merece la pena probar su taco La 28, con rib eye, salsa de mantequilla y hierbas y patatas crujientes. Para empezar, su guacamole con torreznos es casi obligatorio.

2. La Once Mil

Plaza de las Salesas, 11.

La Once Mil llega desde México para revolucionar la escena taquera madrileña. Su propuesta apuesta por tortillas de maíz nixtamalizado y producto de máxima calidad. Entre sus propuestas destacan el trompo de Black Angus, las carnitas de cochinillo de Segovia y sus tacos de carne. Alta gastronomía sin perder el espíritu callejero.

3. Ome

Calle de Lombía, 6.

Ome va más allá de una taquería convencional. Su concepto combina tradición mexicana, creatividad y técnica contemporánea. Una propuesta para descubrir el universo del maíz, las tortillas artesanales, los moles y los guisos mexicanos. Lo mejor es dejarse llevar por su recorrido gastronómico y disfrutar de sus elaboraciones de inspiración mexicana.

4. Mami Tacos

Calle de San Andrés, 31.

Si hay un taco que conquista a primera vista, es el de birria. Esta especialidad de Jalisco es la protagonista: carne cocinada lentamente, jugosa y especiada. La quesabirria, con tortilla dorada y queso fundido, es imprescindible. Un lugar para quienes disfrutan de los sabores intensos y reconfortantes.

5. Taquería Puerco

Calle de Alberto Aguilera, 19.

Sin artificios y con mucho sabor. Puerco reivindica la esencia de las taquerías mexicanas con recetas sabrosas y una propuesta desenfadada. Sus tacos de cerdo y carnitas son una buena elección para disfrutar de los sabores más tradicionales.

6. Trompo Tacos

Calle de Gaztambide, 35.

El trompo es uno de los grandes iconos de la gastronomía callejera mexicana y aquí tiene todo el protagonismo. El clásico taco al pastor, con carne especiada y piña, es una de las opciones que no pueden faltar. Una parada para comer con las manos y muchas servilletas.

7. Barracuda MX

Calle de Valenzuela, 7.

El chef Roberto Ruiz firma una de las propuestas mexicanas más interesantes de la capital. En Barracuda MX, los sabores del Pacífico son protagonistas: pescados, mariscos, cítricos y chiles. Sus tacos de pescado y marisco son la mejor manera de descubrir una cara más marinera y fresca de México.

8. Punta Arena

Calle de Alberto Aguilera, 20.

Si México tuviera sabor a mar, probablemente se parecería a Punta Arena. Su cocina apuesta por pescados y mariscos, con salsas cítricas y combinaciones llenas de frescura. El taco de camarón es una elección especialmente interesante para quienes buscan alejarse de los tradicionales rellenos de carne.

9. Ticuí

Calle de Cedaceros, 6.

Ticui propone una interpretación actual de la gastronomía mexicana, recuperando recetas tradicionales y técnicas fundamentales como el trabajo del maíz y el comal. Sus tacos son una buena puerta de entrada a una cocina que combina tradición, producto y creatividad.

10. Mazûl

Calle del Barquillo, 44.

Diseño, ambiente cosmopolita y cocina mexicana contemporánea. MAZÛL se suma a la nueva ola de restaurantes que están transformando la escena gastronómica madrileña. Sus tacos Cañada, Cordillera y Silvestres son algunas de las propuestas que merece la pena descubrir.

11. Indomable

Calle de Nieremberg, 23.

Cerramos esta ruta en Indomable, un espacio donde la coctelería y la gastronomía se encuentran. Su cocina juega con sabores y reinterpretaciones, con propuestas como el taco de carnitas con falso guacamole y el de pollo con mole, una de las salsas más emblemáticas de México. El plan perfecto es acompañarlos con uno de sus cócteles y alargar la sobremesa.