El lujo se construye en compañía: Ana Márquez, directora de COOL, modera en Coming Up! el debate sobre las alianzas entre marcas

COOL ha estado presente en la V edición de Coming Up! 2026, el encuentro organizado por SIE (Spain is Excellence) que reúne a profesionales del sector para analizar los nuevos retos del turismo de lujo. La directora de la revista, Ana Márquez, ha sido la encargada de moderar la mesa El poder de las alianzas, un debate centrado en la importancia de las colaboraciones estratégicas para crear experiencias diferenciales y conectar con nuevos públicos.

Celebrada en el Hotel VP Plaza España Design de Madrid, la jornada ha puesto sobre la mesa una de las grandes transformaciones del sector: el lujo ya no se entiende únicamente a través de un producto o un servicio exclusivo, sino también mediante las experiencias, la cultura y las conexiones que las marcas son capaces de generar.

Cuando la moda, la cultura y la hotelería se encuentran

En la mesa moderada por Ana Márquez han participado Andrés Aberasturi, CEO y fundador de Pelonio Group; Andrea de Juan, directora de Marketing de Silbon; y Laura del Pozo, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Rosewood Villa Magna. Desde sus respectivas áreas, los ponentes han abordado cómo las alianzas entre compañías de distintos sectores permiten ampliar horizontes, enriquecer la experiencia del cliente y construir propuestas con mayor valor añadido.

Andrés Aberasturi ha puesto el foco en la creciente demanda de programación cultural en los hoteles durante todo el año. Estos establecimientos están ampliando su papel tradicional para convertirse también en puntos de encuentro social y cultural, capaces de atraer a públicos que buscan algo más que una estancia.

Por su parte, Andrea de Juan ha defendido la importancia de construir alianzas estratégicas a largo plazo, frente a colaboraciones puntuales sin continuidad. Como ejemplo, ha mencionado los proyectos de Silbon con Rafa Nadal o marcas como Multiópticas, iniciativas que permiten desarrollar nuevos productos y acercarse a consumidores diferentes a través de intereses compartidos.

Laura del Pozo ha explicado cómo Rosewood Villa Magna integra el arte, la moda y la sostenibilidad en su propuesta, con colaboraciones que aportan nuevas dimensiones a la experiencia de los huéspedes. Entre ellas, destacan iniciativas vinculadas a la reutilización de textiles, que conectan el universo del lujo con una manera más consciente de entender los materiales y su valor.

Un lujo que se construye en compañía

Las intervenciones han coincidido en una idea: las alianzas han dejado de ser una herramienta exclusivamente comercial para convertirse en una vía de creación de valor. La colaboración entre marcas permite explorar nuevos territorios, generar propuestas más relevantes y ofrecer al consumidor experiencias que difícilmente surgirían desde un único sector.

En este contexto, la hotelería adquiere un papel especialmente interesante. Los hoteles pueden funcionar como escenarios para la moda, el arte y la cultura, mientras que las marcas encuentran en ellos espacios para desarrollar experiencias y establecer vínculos más cercanos con sus públicos.

La mesa El poder de las alianzas ha puesto así el acento en una nueva forma de entender el lujo, en la que la diferenciación no depende sólo de la exclusividad, sino también de la capacidad de crear conexiones auténticas y experiencias con sentido.

La participación de Ana Márquez como moderadora refuerza la presencia de COOL en los encuentros profesionales que analizan la evolución del lifestyle y el lujo, dos universos en los que las colaboraciones entre sectores desempeñan un papel cada vez más relevante.