La exclusiva casa de Lydia Bosch en Pozuelo: jardín privado, decoración clásica y una ubicación millonaria

La Finca, el búnker de lujo de los famosos en Madrid

La casa de Lydia Bosch se encuentra en La Finca, la urbanización privada más famosa de Madrid y una de las más exclusivas de Europa. Situada en Pozuelo de Alarcón, a apenas unos minutos del centro de la capital, esta zona residencial destaca por sus enormes medidas de seguridad, vigilancia permanente y grandes parcelas rodeadas de vegetación.

Vivir en La Finca significa compartir vecindario con algunas de las mayores fortunas y celebridades del país. En los últimos años se ha relacionado la urbanización con nombres como Kylian Mbappé, Dani Carvajal o Nagore Robles. También han residido allí figuras como Cristiano Ronaldo o Iker Casillas.

Aunque Lydia Bosch mantiene con discreción los detalles exactos de su residencia actual, sí se sabe que lleva años vinculada a esta urbanización. De hecho, una de sus anteriores viviendas en La Finca fue adquirida por Iker Casillas y Sara Carbonero en 2014 por alrededor de 2,5 millones de euros. Aquella propiedad contaba con 750 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, cinco dormitorios, seis baños, piscina y parcela privada de 800 metros cuadrados.

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Una casa pensada para vivirla

Lejos del minimalismo frío que domina muchas mansiones actuales, el hogar de Lydia Bosch transmite sensación de casa familiar. Las imágenes compartidas por la actriz muestran interiores cálidos, llenos de fotografías personales, flores naturales y muebles clásicos.

Uno de los grandes protagonistas de la vivienda es el salón principal. La estancia apuesta por tonos neutros y materiales acogedores, con un enorme sofá claro repleto de cojines aterciopelados y una pared panelada en madera que aporta profundidad visual y un aire sofisticado. También llaman la atención piezas más tradicionales como un sillón orejero o lámparas auxiliares de estilo clásico.

La decoración evita los excesos y apuesta por detalles muy personales. Hay velas aromáticas por distintas estancias, arreglos florales elaborados por la propia actriz y numerosos recuerdos familiares repartidos por la casa. El piano situado en una de las zonas de ocio refuerza esa idea de hogar vivido y pensado para compartir tiempo en familia.

En el dormitorio predominan los colores claros, especialmente el blanco, presente tanto en la ropa de cama como en puertas lacadas y revestimientos. Incluso el baño mantiene esa línea suave y luminosa, con papeles decorativos delicados y estampados discretos.

El jardín y el porche, las joyas de la vivienda

Si hay una zona que realmente define la casa de Lydia Bosch es el exterior. La actriz ha convertido el jardín y el porche en un auténtico oasis privado dentro de la urbanización.

La terraza dispone de un gran toldo telescópico y una zona de estar exterior decorada con muebles de ratán, cojines y mesas auxiliares. Todo está rodeado de enormes maceteros con bambús y vegetación frondosa que generan privacidad y un ambiente relajado. El uso del cañizo y las plantas altas crea además una barrera visual natural frente a otras viviendas.

Cuánto cuesta vivir en La Finca hoy

Aunque no existe información pública exacta sobre el valor actual de la vivienda concreta de Lydia Bosch, sí hay referencias claras del mercado inmobiliario dentro de La Finca. En esta urbanización, las propiedades más modestas suelen superar ampliamente los dos millones de euros, mientras que las mansiones más espectaculares pueden alcanzar cifras superiores a los diez millones.