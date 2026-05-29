La exclusiva casa de Lydia Bosch en Pozuelo: jardín privado, decoración clásica y una ubicación millonaria
La actriz reside desde hace años en una de las urbanizaciones más exclusivas y seguras de Madrid, rodeada de jardines, privacidad y vecinos muy conocidos
Interiores cálidos, decoración clásica y un espectacular porche exterior definen la vivienda de Lydia Bosch en La Finca, donde el lujo se vive con discreción
La vida de Lydia Bosch siempre ha despertado interés más allá de la televisión. Después de décadas siendo uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla gracias a series como Médico de Familia o programas históricos de entretenimiento, la actriz ha encontrado en su vivienda de Pozuelo de Alarcón el refugio perfecto lejos del foco mediático. La presentadora reside en la exclusiva urbanización de La Finca, considerada desde hace años una de las zonas residenciales más seguras y cotizadas de España. Rodeada de empresarios, deportistas de élite y celebridades, la actriz disfruta allí de una casa marcada por la luz natural, la decoración clásica y un gran jardín pensado para desconectar. La vivienda, que ha dejado ver en distintas publicaciones, refleja una mezcla entre elegancia serena y ambiente familiar, muy alejada de los interiores excesivamente ostentosos que suelen asociarse a este tipo de urbanizaciones de lujo.