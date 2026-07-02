Bugatti lleva el lujo al golf con unos palos de 75.000 euros

Cuando pensamos en Bugatti, lo primero que nos viene a la cabeza son hiperdeportivos de varios millones de euros, motores de ingeniería casi perfecta y prestaciones reservadas para unos pocos afortunados. Lo que seguramente nadie imaginaba era que la marca francesa iba a cambiar el asfalto por el césped con uno de los accesorios de golf más exclusivos jamás creados. De la mano de Honma, uno de los fabricantes de material de golf más prestigiosos del mundo, Bugatti ha lanzado una colección de palos que lleva al green el mismo ADN que caracteriza a modelos como el Bugatti Tourbillon. El objetivo no era simplemente poner el logotipo de la marca sobre unos palos, sino crear un producto que transmitiera lujo, precisión y artesanía en cada detalle.

La joya de la colección es el Beres Super Premium Collection de cinco estrellas, un juego formado por 13 palos y del que sólo existirán 20 unidades en todo el mundo. Su precio ronda los 75.000 euros, una cifra que habla por sí sola. Para hacerse una idea, con ese dinero se podrían comprar casi cuatro Dacia Sandero, uno de los coches más vendidos en España. Y es que estos palos están pensados para mucho más que jugar al golf. De hecho, es muy probable que muchos terminen en la vitrina de algún coleccionista antes que recorriendo los 18 hoyos de un campo. La exclusividad es precisamente su mayor atractivo.

Cada pieza está inspirada en el Bugatti Tourbillon, el nuevo hiperdeportivo de la marca. Elementos tan reconocibles como la parrilla en forma de herradura, la característica línea lateral en C o incluso el diseño del cuadro de instrumentos han servido de inspiración para dar forma a esta colección. Además, se han utilizado materiales como titanio, fibra de carbono y procesos de mecanizado de alta precisión, los mismos principios que encontramos en la fabricación de algunos de los coches más exclusivos del planeta.

Para quienes buscan un enfoque más deportivo también existe la Tour World Premium Collection, diseñada para jugadores exigentes que quieren sacar el máximo rendimiento sobre el campo. Y si el presupuesto no alcanza para un juego completo, siempre queda el Bugatti Super Premium Putter, una pieza inspirada en la parte trasera del Tourbillon que cuesta alrededor de 9.600 euros.

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No es la primera vez que una marca de coches decide salir de su terreno habitual para conquistar otro deporte. Porsche, por ejemplo, ha llevado su filosofía de diseño al mundo del ciclismo con una exclusiva gama de bicicletas de alto rendimiento, mientras que Ferrari también ha colaborado en el desarrollo de bicicletas premium. Al final, todas buscan lo mismo: convertir su imagen de marca en un estilo de vida que va mucho más allá de conducir.