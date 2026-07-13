La estrategia con la que Amazon e Inditex refuerzan sus equipos, según dos expertos: «Hacen ‘team building’ y los CEOs participan»

Dentro de las empresas está habiendo una transformación en la forma en que interactúan sus empleados. La jerarquía corporativa, como se conocía hasta ahora, está llegando; se ha transformado hacia la horizontalidad, tanto en las oficinas como en la forma de relacionarse entre los diferentes roles. Donde más evidente se hace esta transformación es en las dinámicas de grupo, o como ahora se conocen: los team building . En este campo, Álvaro y Héctor, CEOs de la empresa especializada en la realización de team buildings Suricata, son expertos. Hemos hablado con ellos para conocer más sobre estas dinámicas y por qué los CEOs están apostando por ellas para mejorar la productividad de sus plantillas.

Los inicios de Suricata poco tienen que ver con el mundo corporativo. Álvaro y Héctor se conocieron cuando ejercían como monitores de un campamento. «Veníamos de haber hecho cada uno nuestra carrera y nos surgió una oportunidad de hacer algo juntos». Suricata nació tras la pandemia para organizar campamentos de verano infantiles, hasta que les llegó la oportunidad que cambiaría el rumbo de su empresa: organizar el cumpleaños de Marta Pombo. «Estábamos acostumbrados a hacer este tipo de actividades en los campamentos y transformamos esta dinámica para el cumpleaños de Marta», cuenta Álvaro.

«Los invitados, entre los que había influencers, subieron vídeos del cumpleaños y al día siguiente teníamos la bandeja con más de 400 correos de particulares y empresas pidiéndonos que hiciéramos lo mismo para otros cumpleaños, despedidas y eventos corporativos», explica Héctor, y así fue como surgió Suricata Events. Hoy, son expertos en la realización de eventos para empresas y en la organización de team buildings, contando entre su cartera de clientes con grandes y medianas empresas, como Amazon, Inditex, Adidas y diferentes consultoras especializadas.

«Nos dimos cuenta de que hay un momento en que deja de ser niño y vas a ser adulto, y parece que por ser adulto ya no puedes divertirte. Nosotros le dimos una vuelta a eso y por eso hacemos juegos y dinámicas, pero adaptados. Vimos que hay muchas dinámicas, pero la diferencia es el cómo lo hagas».

El salario emocional

Un factor que se ha impuesto entre los trabajadores a la hora de elegir una empresa u otra y que también influye en su fidelidad a la empresa donde se encuentran es el salario emocional. Según un informe del THT Multilatina, el 36% de los encuestados eligieron este criterio como el factor principal para mantenerse en una empresa. Un término que el portal del BBVA define como aquellos beneficios tangibles o elementos intangibles que repercuten en la calidad de vida del trabajador.

«La gente quiere sentirse a gusto en la empresa y conocer a su equipo», y los team buildings fomentan la creación de estas conexiones. Pese a la juventud de este proyecto, desde Suricata destacan que este tipo de dinámicas «es algo que ha calado tanto en los más jóvenes, que son más difíciles de retener, como en las generaciones más mayores. Depende de la personalidad de cada uno y no del factor generacional. Nosotros queremos romper con la barrera empresarial, que la gente esté cómoda en el trabajo, que esté a gusto y piense que ha sido una experiencia de provecho».

Equipo en tiempos de teletrabajo

Uno de los cambios que más transformó el modo en que los empleados interactúan dentro del equipo fue el teletrabajo. «Es algo muy cómodo, pero llega un momento en que dejas de relacionarte con gente de tu propia empresa; incluso hay veces que cuando vas, sólo te relacionas con gente que forma parte de tu departamento», explica Álvaro. Algo especialmente presente en empresas grandes.

«A ello se suma la gran descentralización que hay en empresas grandes. Ahora las empresas tienen empleados por todo el mundo y muchos directivos piensan: «¿Qué mejor excusa que juntarnos, ponernos cara, mezclarnos, que se presenten, que hagan dinámicas de conocerse, de buscar vínculos y sobre todo de pasarlo bien?».

Entra entonces otro término, conocido como la cultura de empresa: ese ADN que comparte todo el equipo de una compañía. En este contexto, Héctor destaca que «las empresas quieren que haya más unión, cohesión y que la gente tenga más interiorizados los valores». «Es una forma de transmitir los valores de la empresa, de crear equipo y, al final, de tener un núcleo de empleados bien cohesionado y asentado», subraya Álvaro.

El éxito de la organización

Los team buildings se han convertido en un caramelo para los trabajadores y una herramienta de provecho para los directivos. Uno de los grandes éxitos de los team buildings es la horizontalidad. «Estas actividades igualan mucho en las dinámicas y hacen que trabajadores y CEO compitan por lo mismo en un ambiente alejado del trabajo convencional». Pero para que esto sea un éxito, requiere un trabajo previo de conocimiento de los equipos, preparación y focalización de los objetivos.

Antes de las dinámicas, hay un ejercicio previo por parte de las empresas y la compañía que determina el éxito del team building. Desde Suricata subrayan que uno de los puntos fundamentales para tener una estructura clara y poder lograr objetivos es el briefing. «Nosotros preguntamos mucho detalle, porque eso te lleva al segundo paso del éxito, que es una muy buena planificación. Con esto te garantizas menos margen de error, es decir, tienes menos margen de tener que improvisar y de que la dinámica termine siendo un error». El tercer paso es la ejecución, «que tiene que ser siempre, obviamente, impecable y coordinada con el equipo interno que quiera llevar las dinámicas».

Centrados en la experiencia de usuario

Uno de los objetivos por parte de los directivos a la hora de planear un team building es trasladar a sus empleados la cultura de empresa, pero la obsesión por implantar temáticas y dinámicas exclusivamente centradas en sus valores puede convertirse en un motivo de fracaso de la dinámica grupal. «Hay un momento en que, si está todo tan centrado en los valores, puedes aburrir a la gente. Tienes que mezclar una dinámica divertida, animada, que la gente esté distendida y a gusto con algún guiño a la empresa», subrayan desde Suricata.

En esta línea, saber seleccionar las dinámicas que fomenten esta inclusividad es fundamental. «A veces el reto surge cuando algunas empresas llegan con una idea muy concreta de lo que quieren, y nuestra labor consiste en ayudarles a aterrizarla y orientarla para que funcione de verdad. Como especialistas en experiencias para grupos, ponemos el foco en la experiencia del participante. Nuestro objetivo es que la gente se sienta cómoda, disfrute de la actividad, no pase vergüenza, rompa el hielo de forma natural y se lo pase bien desde el primer momento».

«Tenemos una experiencia tipo Pekín Express, en la que los equipos recorren los puntos más emblemáticos de una ciudad resolviendo retos y pruebas. Durante toda la actividad se comunican con un game master a través de WhatsApp, que les va guiando y validando las distintas misiones. Al finalizar, hacemos una recopilación de fotos y vídeos de la experiencia y se la enviamos a los participantes para que puedan revivir la actividad. En definitiva, el tipo de actividad varía mucho y siempre se adapta a lo que busque cada grupo».

Medición de aptitudes

«Hay dinámicas de conocerse más de tú a tú, hacer una especie de speed meeting, que son ideales para cuando hay grupos pequeños. En caso de haber grupos grandes, tienes que ir a más dinámicas por equipos, que participen, se pueden conocer». De igual manera, algunas son más dinámicas y de acción, mientras que otras están pensadas para poner a prueba el ingenio y hacer que los participantes se estrujen un poco el cerebro.

Lejos del componente lúdico, los team buildings y las dinámicas más competitivas y de roles se utilizan por parte de los directivos para analizar los roles dentro de la empresa. «Al final, al CEO o al jefe de departamento esto le sirve para ver cómo interactúan sus empleados», subrayan. «Hay gente que a lo mejor en la empresa o en la oficina es muy callada y saca su verdadera personalidad en estas dinámicas; de repente ven que tiene un carácter mucho más resolutivo, que coge un poco más de liderazgo… Hay veces que nos piden pruebas para ver cuál es el líder impuesto, cuál es el líder natural; incluso se fijan en comportamientos para ver quién tiene potencial de ser un manager en el día de mañana o cualquier cosa».