Muere Felisa Espinosa, matriarca de la familia Emilio Moro, a los 94 años: «Fuiste una mujer inmensa»

El mundo del vino español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Felisa Espinosa, una de las figuras más queridas y discretas de la familia que dio forma a Bodegas Emilio Moro. Aunque nunca buscó el protagonismo, su papel fue decisivo en la historia de una de las firmas más prestigiosas de la Ribera del Duero. Esposa del recordado Emilio Moro, madre de la tercera generación de la saga bodeguera y referente para quienes han continuado el legado familiar, su muerte ha provocado una enorme conmoción tanto entre sus allegados como en el sector vitivinícola. La familia ha querido despedirla con un emotivo mensaje en el que recuerdan su carácter, su fortaleza y la huella imborrable que deja tras una vida dedicada a los suyos y a la tierra que tanto amó.

El emotivo adiós de la familia Moro

La noticia fue comunicada por la propia bodega a través de sus redes sociales con un texto cargado de emoción. En él, los miembros de la familia recuerdan a Felisa Espinosa como una mujer imprescindible en sus vidas y en la historia de la empresa.

Uno de los fragmentos que más ha emocionado a quienes conocen la trayectoria de la familia dice: «Hoy el cielo brilla más fuerte que nunca. Pensamos que brilla así porque ya descansas en paz y allí arriba, donde siempre pusiste tanta fe, Emilio habrá salido a recibirte».

El homenaje continúa definiendo a Felisa como una mujer profundamente familiar, trabajadora y de firmes convicciones. «Fuiste una mujer inmensa. Familiar hasta lo más profundo, con ese carácter castellano tan tuyo, firme, directo, auténtico y lleno de verdad», escriben sus hijos y nietos en un mensaje que rápidamente recibió miles de muestras de cariño.

Una vida ligada al crecimiento de Bodegas Emilio Moro

Aunque el nombre de Felisa Espinosa no aparecía habitualmente en los titulares, su presencia fue constante durante toda la evolución de la empresa familiar.

Fue esposa de Emilio Moro, uno de los grandes impulsores de la histórica bodega de Pesquera de Duero, y acompañó muy de cerca el crecimiento del negocio desde sus primeros años. También fue madre de Javier Moro, actual presidente de Bodegas Emilio Moro, y de José Moro, fundador y presidente de Cepa 21, dos de las figuras más reconocidas del panorama vinícola español.

La familia recuerda que nunca dejó de interesarse por la marcha de la bodega. Quería conocer cómo evolucionaban las cosechas, cómo eran recibidos los vinos y cómo avanzaba un proyecto que siempre sintió como propio.

Su implicación fue mucho más allá del ámbito familiar, convirtiéndose en uno de los pilares silenciosos sobre los que se construyó el legado de varias generaciones.

El vino que lleva su nombre

La importancia de Felisa Espinosa dentro de la familia quedó reflejada hace años con la creación de uno de los vinos más especiales de la casa: La Felisa.

No se trató únicamente de un homenaje simbólico. El vino nació para reconocer su dedicación, su esfuerzo y el papel fundamental que desempeñó durante décadas en la historia de la bodega.

La propia familia recuerda con cariño el momento en el que le comunicaron que uno de sus vinos llevaría su nombre. Según explican en el mensaje de despedida, su respuesta fue tan espontánea como representativa de su personalidad: «Ya era hora de que os acordarais de vuestra madre». Una frase que, según destacan, provocó entonces una sonrisa y que hoy resume perfectamente la forma de ser de quien siempre puso a la familia por delante de todo.

Desde entonces, La Felisa se convirtió en mucho más que una referencia enológica. Para la familia representa un recuerdo permanente de una mujer cuya forma de entender la vida continúa muy presente.

Una despedida cargada de emoción

Tras conocerse la noticia, las muestras de afecto no tardaron en llegar desde distintos puntos del sector del vino, donde la familia Moro goza de un enorme reconocimiento.

Trabajadores, colaboradores, amigos y aficionados al vino han querido trasladar sus condolencias a una familia que ha sabido convertir un proyecto agrícola en una referencia internacional sin perder nunca sus raíces.

En el comunicado, los Moro destacan precisamente esos valores que Felisa les transmitió durante toda su vida: el respeto por la tierra, la importancia del trabajo diario y el cuidado de la familia como núcleo fundamental.

«Nos has dejado una forma de estar, una manera de querer y una memoria que se queda para siempre en quienes tuvieron la suerte de conocerte», escriben en otro de los pasajes más emotivos del texto compartido por la bodega.

El funeral y el último adiós

Felisa Espinosa falleció en Valladolid a los 92 años de edad. La capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio de Las Contiendas y el funeral se celebrará en la iglesia de San Juan Bautista de Pesquera de Duero, localidad íntimamente ligada a la historia de la familia y al nacimiento de la bodega.

Con su marcha desaparece una figura esencial para entender la evolución de una de las grandes sagas del vino español. Aunque siempre permaneció en un discreto segundo plano, quienes compartieron con ella el día a día coinciden en señalar que buena parte de los valores que hoy identifican a la familia Moro llevan la impronta de una mujer que convirtió la cercanía, el esfuerzo y la autenticidad en su mejor legado.