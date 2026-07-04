¡Ya hay fotos! La nieta de Iñaki Gabilondo se casa y su vestido roba todo el protagonismo

María Gabilondo, nieta del reconocido periodista Iñaki Gabilondo, ha contraído matrimonio este sábado 4 de julio en una ceremonia íntima celebrada en Madrid. La boda de María Gabilondo reunió a familiares y amigos cercanos en una jornada marcada por la emoción, la discreción y el ambiente familiar, siguiendo el estilo reservado que siempre ha caracterizado a la familia del veterano comunicador. La ceremonia tuvo lugar a las 12:00 horas en la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, conocida popularmente como la iglesia de ICADE y perteneciente a la Universidad Pontificia de Comillas. Se trata de un templo muy especial para la novia, ya que fue el lugar donde cursó sus estudios universitarios. Situada en el barrio madrileño de Argüelles, muy cerca del Palacio de Liria, la iglesia acogió un enlace en el que la sencillez y la elegancia fueron los grandes protagonistas.

María acaparó todas las miradas con un vestido de novia de líneas depuradas y estilo atemporal. El diseño, firmado por Navascués, destacó por su silueta limpia, un favorecedor escote estructurado y una falda de caída fluida que aportaba movimiento y naturalidad al conjunto. La elección de esta firma no es casual, ya que Navascués se ha convertido en una de las marcas de referencia para numerosas novias españolas que buscan diseños clásicos, sofisticados y alejados de las tendencias pasajeras.

El estilismo de la novia se completó con un delicado ramo de flores en tonos blancos y verdes, de inspiración natural y con un ligero aire silvestre, un detalle que aportó frescura y armonía al conjunto. La decoración de la ceremonia también apostó por la sencillez, con una puesta en escena cuidada y elegante que puso el foco en el significado del momento y en la felicidad de los recién casados.

Tras la ceremonia religiosa, los novios abandonaron el templo entre una lluvia de pétalos blancos lanzados por los invitados. Las imágenes captadas a la salida reflejaban la emoción de la pareja, que no dejó de sonreír mientras saludaba a los asistentes antes de subir al vehículo que los trasladó al lugar de la celebración posterior. Entre los invitados destacó la presencia de Iñaki Gabilondo, que acudió acompañado por su esposa, la también periodista Lola Carretero. Ambos compartieron uno de los días más importantes para su familia mostrando una gran complicidad y felicidad por la boda de su nieta. También asistieron Ángel Gabilondo, exministro y expresidente del Senado, así como el periodista Carlos García Hirschfeld, además de otros familiares y amigos del entorno más cercano de la pareja.

Para Iñaki Gabilondo, esta celebración supone un momento especialmente emotivo. El periodista, uno de los grandes referentes de la comunicación en España y ganador de seis premios Ondas, disfrutó de la jornada rodeado de sus seres queridos. Casado con Lola Carretero desde 1993, el comunicador es padre de tres hijos: Iñaki, Urko y Ainhoa, nacidos durante su anterior matrimonio con Maite Egaña, fallecida de forma prematura. A lo largo de los años, Gabilondo siempre ha mantenido una vida familiar muy reservada, motivo por el que acontecimientos como la boda de María Gabilondo despiertan un notable interés público.

La celebración transcurrió en un ambiente íntimo, alejado de grandes exhibiciones y centrado en compartir un día inolvidable con las personas más cercanas. Tanto la elección del lugar como el reducido número de invitados reflejaron el deseo de los novios de vivir una ceremonia discreta, pero cargada de significado.