Suenan campanas de boda en la familia de Iñaki Gabilondo: su nieta María se casa este sábado en Madrid

Quedan apenas unas horas para que la nieta de una de las voces más conocidas de la radio española dé el sí, quiero. El próximo sábado 4 de julio, la familia Gabilondo será testigo del paso por el altar de María Gabilondo, nieta del veterano periodista Iñaki Gabilondo, quien, a pesar de llevar uno de los apellidos más reconocidos del panorama mediático, ha permanecido siempre alejada del foco. Sin embargo, la relevancia del comunicador ha hecho que algunos detalles del que será uno de los días más importantes de la vida de su nieta —incluidos varios aspectos del enlace— hayan trascendido a los medios.

Todos los detalles de la gran boda de María Gabilondo

Iñaki Gabilondo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Hace cinco años decidió apagar el micrófono y despedirse de la radio —aunque en alguna ocasión ha vuelto a ponerse frente a él para reencontrarse con sus oyentes— para disfrutar de una jubilación más tranquila. Ahora, a sus 84 años, el periodista está centrado en disfrutar de los suyos y en compartir más tiempo con su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Quinta de Jarama (@laquintadejarama)

En apenas unas horas vivirá uno de los días más especiales de los últimos años: la boda de María, una de sus tres nietas, tal y como ha adelantado la revista ¡Hola! en exclusiva. Según ha desvelado la publicación, la ceremonia religiosa tendrá lugar a las 12.00 horas en la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, un templo situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, en el barrio madrileño de Argüelles, que guarda un significado muy especial para la futura novia.

La elección de la iglesia no es casual. El templo pertenece a la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), donde María cursó el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), una formación que posteriormente le permitió desarrollar su carrera profesional en el prestigioso despacho Gómez-Acebo & Pombo. Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladarán a La Quinta de Jarama, una finca situada en San Sebastián de los Reyes, donde tendrá lugar la celebración.

El mejor secreto de la boda: el vestido de novia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Navascués (@nnavascues)

Otro de los detalles más esperados del enlace era el vestido de novia. Para su gran día, la nieta del ganador de seis premios Ondas lucirá un diseño de Navascués, la firma responsable también de los looks nupciales de otras figuras conocidas como Teresa Andrés Gonzalvo, Bárbara Mirjan, Teresa Urquijo, Lulú Figueroa, Dafne Fernández o Blanca Sainz.