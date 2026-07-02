Nadie hablaba de esta pedicura hace un año y ahora es la más pedida de primavera-verano 2026 en todos los salones de España

Con la llegada del buen tiempo, los pies vuelven a convertirse en protagonistas gracias al uso de sandalias, alpargatas y calzado abierto. La pedicura deja de ser un simple gesto de cuidado personal para convertirse en un complemento más del estilo, capaz de aportar un toque sofisticado o desenfadado según el color y el acabado elegidos. Este verano la tendencia se caracteriza por una clara apuesta a la naturalidad, los tonos luminosos y los diseños discretos, en una temporada en la que la elegancia minimalista gana terreno frente a las propuestas excesivamente recargadas que marcaron años anteriores.

Las pasarelas, las redes sociales y los salones de belleza coinciden en una misma dirección: menos artificio y más protagonismo para unas uñas cuidadas, saludables y con colores que favorezcan el tono de la piel. Los acabados perlados, la tendencia conocida como clean nails y la pedicura francesa ultrafina encabezan las preferencias de quienes buscan una imagen refinada y fácil de combinar con cualquier estilismo estival. Al mismo tiempo, los expertos recuerdan que una pedicura bonita comienza por unos pies sanos, hidratados y correctamente cuidados. La importancia de mantener una buena higiene y prevenir problemas cutáneos ha sido destacada en diversas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Los colores que marcarán la pedicura de verano

Los tonos naturales continúan siendo la gran apuesta de la temporada. Los esmaltes en beige, rosa empolvado, blanco lechoso y nude ofrecen una imagen limpia y elegante que combina con cualquier tipo de calzado. Además, tienen la ventaja de disimular mejor el crecimiento de la uña, permitiendo espaciar las visitas al salón de belleza.

Blanco puro

Otra de las grandes tendencias que se mencionan en una publicación del salón Bardot Nails es el blanco puro. Se trata de un clásico que nunca desaparece del todo durante el verano, ya que resalta especialmente el bronceado y aporta un contraste muy favorecedor sobre la piel morena. Esta temporada, sin embargo, se lleva en versiones más cremosas y menos intensas que en años anteriores.

Marinos

Los colores inspirados en el mar también tendrán un papel destacado. Azules suaves, verdes agua y turquesas aportan un aire fresco y recuerdan a los paisajes costeros. Son una alternativa perfecta para quienes desean incorporar un toque de color sin caer en propuestas demasiado llamativas.

El regreso del efecto perlado en la pedicura veraniega

Los acabados perlados protagonizan una de las tendencias más elegantes del verano 2026. Este efecto aporta reflejos sutiles que cambian ligeramente según la luz, ofreciendo un resultado sofisticado y muy favorecedor. El tono perlado que utilizaron en la pedicura del Siberia Salón es un gran ejemplo de esta tendencia.

A diferencia de los acabados metalizados más intensos, el perlado busca la delicadeza. Funciona especialmente bien sobre bases blancas, rosadas o beige, creando una apariencia luminosa sin resultar excesiva. Además, combina perfectamente con el maquillaje natural y con la moda de tejidos ligeros y colores neutros que dominarán la temporada.

La pedicura francesa más discreta

La pedicura francesa nunca desaparece, pero este año se reinventa con líneas mucho más finas y delicadas. El clásico borde blanco deja paso a trazos casi imperceptibles que aportan definición sin perder naturalidad.

Esta versión minimalista resulta especialmente versátil porque se adapta tanto a ocasiones informales como a eventos más elegantes. También permite experimentar con pequeñas variaciones, sustituyendo el blanco tradicional por tonos marfil o perlados que suavizan todavía más el resultado.

El éxito de las clean nails

La filosofía clean nails continúa ganando seguidores gracias a su aspecto saludable y cuidado. Más que una simple tendencia estética, representa una forma de entender la manicura y la pedicura basada en la sencillez y el bienestar de la uña natural.

Los esmaltes semitransparentes, las bases fortalecedoras con brillo y los tonos muy suaves son los protagonistas de esta corriente. El objetivo es conseguir unos pies impecables sin que el esmalte sea el principal centro de atención. Es una opción especialmente apreciada por quienes buscan una imagen elegante durante todo el verano.

Cuidar los pies también es tendencia

Más allá del color elegido, los especialistas del Centro Podológico Goitia recuerdan que la salud de los pies debe ocupar un lugar prioritario. Mantener una correcta hidratación, secar bien la piel después del baño y utilizar protección solar cuando los pies permanecen expuestos al sol son hábitos fundamentales para prevenir molestias y mantener la piel en buen estado.

La Academia Americana de Dermatología recomienda prestar atención al estado de las uñas y consultar con un profesional ante cualquier cambio persistente en su color o textura.