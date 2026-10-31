La viuda de Hugh Hefner destapa el lado más oscuro de la mansión ‘Playboy’: «Por allí pasaron hombres verdaderamente horribles»

Durante décadas, la mansión Playboy fue uno de los escenarios más codiciados de Hollywood. Sus fiestas, sus invitados famosos y el universo que Hugh Hefner construyó alrededor de la revista alimentaron una imagen de lujo, exclusividad y provocación que traspasó fronteras. Sin embargo, detrás de aquellas fotografías y celebraciones había otra realidad que ahora vuelve a cobrar protagonismo. Crystal Hefner, viuda del fundador de Playboy, ha recordado algunos de los episodios más incómodos que vivió durante su relación con el empresario y ha puesto nombres propios a sus recuerdos de aquella época.

En una entrevista, Crystal no ha suavizado su descripción del ambiente que se respiraba en la residencia de Los Ángeles. «Por la mansión pasaron hombres verdaderamente horribles, espantosos», ha asegurado. La modelo ha explicado que Hugh Hefner solía rodearse de personas que compartían su misma forma de entender las relaciones y el estilo de vida que se promovía en aquel entorno. Entre los nombres que ha mencionado figuran Bill Cosby y Donald Trump, aunque sus recuerdos sobre ambos son diferentes.

Uno de los testimonios concedidos a Page Six que más llama la atención es el relacionado con Cosby. El actor y presentador fue condenado por agresión sexual en un caso que posteriormente fue anulado por el Tribunal Supremo de Pensilvania. Crystal ha recordado que era un habitual de los eventos organizados por la revista y que durante años presentó el Festival de Jazz de Playboy. También ha contado una experiencia personal que todavía recuerda con incomodidad: «Sabemos que Cosby era un habitual. Bill Cosby presentó el Festival de Jazz de Playboy durante muchísimos años. Recuerdo que, en una ocasión, al llegar al festival, nos tocó hacernos una foto con él. Era una situación incómoda y él siempre resultaba repugnante».

La turbia galería de fotos de la mansión ‘Playboy’

Más allá de los invitados que pasaban por las fiestas, Crystal ha recuperado otro recuerdo de la mansión: una pared repleta de fotografías que ella consideraba «misóginas y desagradables». Entre las imágenes expuestas se encontraba una protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En ella, según ha relatado, aparecía con una mujer sentada sobre cada uno de sus bíceps. Una escena que hoy recuerda como parte de una estética que no compartía y que contribuía a alimentar aquella particular cultura de la residencia.

La viuda de Hefner también ha querido matizar que no todos los rostros conocidos que frecuentaban la mansión le dejaron una impresión negativa. De hecho, cuando habla de quienes mejor recuerdo le han dejado, destaca especialmente a las mujeres. «Quienes resultaron ser mejores personas fueron, en su mayoría, las mujeres», ha señalado. Entre ellas ha mencionado a Julie Newmar, conocida por interpretar a Catwoman, y también ha tenido palabras amables para Mark Hamill. El actor de Star Wars solía acudir a las fiestas acompañado de su mujer y, según Crystal, ambos eran «adorables».

Otro de los nombres que ha aparecido en sus declaraciones es el de Jon Lovitz. En una intervención en el pódcast Lisa Guerrero Unleashed, Crystal se refirió al actor como el «cliente número 1» de la mansión Playboy y lo describió como «uno de los mayores pervertidos» de Hollywood. Según su recuerdo, Lovitz acudía constantemente a las fiestas y no pasaba desapercibido por su manera de mirar a las mujeres que entraban en la residencia. «Él estaba allí todo el tiempo. Sus ojos recorrían de arriba abajo a todas las mujeres que entraban por la puerta durante la fiesta», relató.

La intimidad de su matrimonio con Hugh Hefner

Pero el relato de Crystal va más allá de las anécdotas sobre los invitados. La parte más personal de sus declaraciones llega cuando habla de la intimidad que compartía con Hugh Hefner y de cómo se sentía durante su matrimonio. Preguntada por si consideraba que había sufrido una violación, la modelo explicó que, en muchas ocasiones, sentía que debía acceder a los deseos de su marido, incluso cuando no se encontraba cómoda. «Creo que hacía lo que él quería que hiciera. Y si eso implicaba tener relaciones sexuales, entonces simplemente hacía lo que él quería que hiciera. Había momentos que eran realmente incómodos para mí en el dormitorio. En el dormitorio sucedían cosas que no estaban bien», recordó. También describió situaciones en las que, según su testimonio, se intentaba que las mujeres mantuvieran relaciones sexuales entre ellas o participaran en prácticas con juguetes sexuales que consideraba desagradables.

Crystal explicó que Hefner necesitaba cada vez más estímulos y que aquella dinámica estaba muy lejos de lo que ella entendía por intimidad. «Simplemente necesitaba una dosis mayor de excitación o estimulación. No había nada íntimo en nada de lo relacionado con él», afirmó.

Crystal Hefner y Hugh Hefner se casaron en 2012 y permanecieron juntos hasta la muerte del empresario, en septiembre de 2017, a los 91 años. Su testimonio vuelve a poner el foco sobre una etapa de su vida que, durante mucho tiempo, estuvo rodeada de una imagen de glamour y exclusividad. Ahora, años después, la que fue esposa del fundador de Playboy ofrece una mirada muy distinta sobre lo que ocurría puertas adentro de una de las residencias más famosas de Hollywood.