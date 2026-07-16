Violeta Mangriñán pone contra las cuerdas a Fabio Colloricchio ante la final España-Argentina: «Rapada y ruptura»

La gran final del Mundial de este domingo no solo dividirá a millones de aficionados entre España y Argentina. También pondrá a prueba a una de las parejas más populares de las redes sociales. Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio ya viven con intensidad las horas previas al decisivo encuentro, y han querido compartir con sus seguidores cómo se está respirando el ambiente en su hogar.

Mientras la Selección Española busca conquistar su segunda estrella, Fabio Colloricchio, de raíces argentinas, no ha escondido en ningún momento cuál es su favorita. El influencer apareció en redes sociales luciendo la camiseta albiceleste y lanzando un efusivo mensaje de apoyo: «¡Vamos Argentina, carajoooooo!», dejando claro que vivirá la final con el corazón dividido entre su familia y su país de origen.

Lejos de generar un conflicto real, la rivalidad futbolística se ha convertido en el motivo perfecto para intercambiar bromas y pullas entre la pareja. De hecho, Violeta ha compartido varias historias de Instagram mostrando el «caos» que se ha instalado en casa durante estos días.

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Una apuesta… ¿Y una posible ruptura?

Una de las publicaciones que más ha llamado la atención ha sido la apuesta que ambos han hecho de cara al partido. Según explicó la valenciana, Fabio prometió raparse el pelo si Argentina conseguía la victoria. «Dice que si gana hoy Argentina, le rapo. Tiene que ganar por Dios, no puedo más con ese pelo paja, así el domingo llorará rapado», escribió entre risas junto a un vídeo de su pareja.

La creadora de contenido incluso mostró una conversación con una amiga en la que ambas comentaban, en tono completamente humorístico, cómo sería convivir con Fabio durante la final. «¿Cómo coño veréis la final?», le preguntaban por WhatsApp. La respuesta llegaba acompañada de varios memes sobre raparle el pelo y un mensaje que resumía el ambiente: «Se viene rapada y ruptura».

Esa supuesta «ruptura», sin embargo, no deja de ser una exageración humorística utilizada por ambas para reflejar la intensidad con la que vivirán el partido. De hecho, las publicaciones posteriores dejan claro que el buen ambiente sigue siendo la tónica habitual entre ellos.

En otra historia, Violeta reflexionaba sobre la curiosa casualidad que rodea la fecha de la final. «Cómo es de fuerte el destino. El domingo 19 es mi aniversario con Fabio. Justo ese día es la final del Mundial. España vs. Argentina», escribía, acompañando el mensaje con las banderas de ambos países y un corazón en llamas.

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Como si eso fuera poco, también compartió un vídeo en el que se ve a Fabio celebrando y cantando completamente entregado a la causa argentina. «El flako enloqueció», escribía entre carcajadas, añadiendo después: «Por favor, que alguien se lo lleve, de verdad que no le aguanto más», una frase claramente en clave de humor.

La influencer también aprovechó para hacer balance de la cantidad de argentinos que forman parte de su vida. «Una de mis mejores amigas es argentina, mi abogada es argentina, mi novio medio argentino y mi suegra, que la tengo en casa todo el mes, también argentina», escribió divertida, antes de preguntarse: «¿En qué momento me he rodeado completamente de argentinos?». La publicación terminaba con otra broma sobre una de las costumbres más típicas del país sudamericano: «¿Qué es un mate?».

Todo apunta a que el partido del domingo será mucho más que una final deportiva para la familia que han formado Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio junto a sus dos hijas. Entre apuestas, bromas, mensajes cruzados y una rivalidad completamente sana, ambos han demostrado que el fútbol también puede convertirse en una divertida excusa para generar contenido y hacer partícipes a sus millones de seguidores de un momento muy especial.