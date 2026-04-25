Samantha Vallejo-Nágera da la cara por Colate en su batalla judicial con Paulina Rubio: “Ha dejado su vida entera”

Después de haber sido jurado del reconocido programa de televisión, MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera ha comenzado una nueva vida dedicada a su catering y a su actividad en redes sociales. La chef y propietaria de un catering homónimo siempre ha demostrado que es una persona muy familiar, mostrando su día a día a través de fotografías y vídeos en los que comparte tanto momentos profesionales como personales. A diferencia de ese perfil más cercano y cotidiano, quien atraviesa actualmente una complicada guerra mediática con su exmujer, Paulina Rubio, es su hermano Colate Vallejo-Nágera y no ha dudado en salir a defenderlo.

La relación entre la cantante mexicana y el empresario comenzó en 2005, tras conocerse en el Caribe y consolidar su romance ese mismo verano en Ibiza. Tras dos años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 30 de abril de 2007 en Cancún, México, en una boda que acaparó la atención mediática internacional. Aquella unión marcó el inicio de una etapa muy seguida por la prensa, que se prolongó hasta su separación en 2012, después de varios meses de rumores sobre una crisis en la relación.

Antes de su ruptura, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Andrea Nicolás Vallejo-Nágera Rubio, el 14 de noviembre de 2010, al que llaman cariñosamente Nico. Desde entonces, el menor se ha convertido en el eje central y de unión entre ambos. En la actualidad, tanto Paulina Rubio como Colate Vallejo-Nágera se encuentran inmersos en una dura batalla judicial por su custodia, un proceso que está resultando especialmente complejo y en el que, al parecer, la mexicana no quiere ceder.

Aunque es cierto que, según la legislación vigente, los menores no deciden libremente hasta alcanzar la mayoría de edad, a partir de los 12 años tienen derecho a ser escuchados obligatoriamente en procedimientos judiciales de este tipo, como ocurre en este caso. Además, entre los 14 y los 16 años, la opinión del menor adquiere un peso significativo en la decisión final de los jueces. En este contexto, el hijo de Paulina Rubio y Colate ha manifestado en varias ocasiones su deseo de vivir con su padre en España. Sin embargo, su residencia actual está fijada con su madre en Miami, y la intérprete de Casanova no ha accedido a esta petición, lo que ha llevado el conflicto a los tribunales.

Este enfrentamiento legal ha ido acompañado de un creciente foco mediático, con declaraciones, filtraciones y movimientos judiciales que han mantenido el caso en el centro de la actualidad. En este escenario, el entorno familiar de Colate ha jugado un papel clave como apoyo emocional, especialmente su hermana Samantha Vallejo-Nágera, quien ha decidido posicionarse públicamente.

Cuando ha sido preguntada por la situación que está viviendo su hermano, Samantha no ha dudado en mostrarse clara y contundente: «Se está dejando la piel, la verdad, con todo el amor que tiene hacia su hijo y nada más. Y bueno, ¿qué quiere? Ya está. Es ser padre. Y a él le gusta estar con su hijo y ha dejado su vida entera por esto», afirmaba la chef, visiblemente implicada en el proceso.

Sus palabras reflejan no solo el respaldo familiar, sino también la dimensión personal que ha adquirido este conflicto para Colate, quien, según su entorno, ha priorizado completamente esta batalla legal por encima de otros aspectos de su vida. En esa misma línea, Samantha añadía: «Nico es súper querido, le hablamos con él todos los días, mis hijos hablan con él todos los días…», dejando claro que el vínculo familiar se mantiene muy presente pese a la distancia.

Además, el empresario ha dejado parte de su vida personal en un segundo plano para centrarse en este proceso judicial. Como él mismo ha expresado en alguna ocasión: «Sólo quiero que pase tiempo con su familia», una declaración que resume el objetivo que persigue en esta disputa.

Mientras el proceso sigue su curso en los tribunales, ya que Paulina Rubio no quiere ceder ante las peticiones de Colate, la situación continúa generando expectación mediática, en un caso que combina elementos personales, legales y emocionales, y que mantiene a ambas partes enfrentadas en uno de los conflictos más seguidos del panorama social.