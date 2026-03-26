Rosalía suspende su concierto en Milán y enciende todas las alarmas antes de aterrizar en Madrid

No es habitual ver a Rosalía perder el control de una noche que parecía diseñada para otro triunfo incontestable. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en Milán, donde la cantante catalana tuvo que interrumpir su concierto en el Unipol Forum en plena gira LUX Tour tras confesar al público que se encontraba realmente mal. La escena, tan inesperada como impactante, dejó a sus fans italianos con el corazón en un puño y a su equipo enfrentándose a una pregunta que ahora también se hace media España: cómo llegará la artista a sus próximas fechas.

La propia Rosalía explicó desde el escenario que sufría una intoxicación alimentaria grave y que había intentado aguantar pese a encontrarse enferma. La artista llegó a asegurar que había estado vomitando entre bastidores y que estaba haciendo todo lo posible por sostener el espectáculo. La primera mitad del concierto salió adelante, pero el deterioro físico fue demasiado evidente y el directo no pudo completarse como estaba previsto.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons. “I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

El valor informativo del episodio no está solo en la suspensión del show, sino en lo que revela sobre el momento que atraviesa la cantante. Rosalía no canceló antes de salir, ni optó por una retirada discreta. Se expuso, trató de cumplir y terminó admitiendo delante de miles de personas que no podía más. Esa mezcla de profesionalidad, vulnerabilidad y exigencia extrema convierte el incidente en mucho más que un percance de agenda: es la imagen de una estrella mundial llevada al límite en una gira físicamente durísima.

Y ahí aparece el siguiente gran foco: Madrid. El Movistar Arena mantiene anunciados conciertos de Rosalía a partir del 30 de marzo, con más fechas posteriores ya programadas. De momento no constan cambios oficiales en ese calendario, pero el parón de Milán ha disparado la incertidumbre entre quienes esperan verla en la capital en cuestión de días. Cuando una gira internacional se tambalea por salud, cada hora cuenta y cada silencio pesa más.

Rosalía no solo es una máquina escénica; también es una figura que genera conversación cuando su fortaleza se resquebraja. El público ha reaccionado con comprensión, pero la pregunta ya está lanzada: si en Milán el cuerpo dijo basta, Madrid espera ahora una respuesta que va mucho más allá del show. Porque a veces una gira no se mide por los aplausos, sino por el momento exacto en que una estrella admite que no puede seguir.