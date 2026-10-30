Qué fue de Coto Matamoros, el hermano de Kiko que fue colaborador de Telecinco: vive en un pueblo de Galicia con una estatua del Che Guevara

Durante años, Coto Matamoros fue uno de los personajes más famosos y controvertidos de la televisión. Sus intervenciones, sus enfrentamientos con otros colaboradores y su particular manera de expresarse le hicieron ganar mucho dinero, pero ahora no queda nada de esa etapa dorada.

El tiempo ha pasado y su presencia en la pequeña pantalla ha quedado atrás. El hermano de Kiko Matamoros eligió alejarse de los platós y emprender una vida mucho más discreta, lejos de la exposición mediática que durante tanto tiempo marcó su trayectoria.

Su nombre continúa despertando curiosidad entre quienes recuerdan aquella época de la televisión. Aunque sus apariciones públicas son ahora mucho menos frecuentes, Coto sigue participando ocasionalmente en espacios digitales. Sin embargo, su vida actual transcurre en un lugar muy distinto al de los estudios de televisión: el municipio gallego de Oleiros, en A Coruña.

Una estrella caída en el olvido

Coto Matamoros alcanzó una notable popularidad gracias a su participación en algunos de los formatos más conocidos de la televisión de aquella época. Entre ellos destacó especialmente Crónicas Marcianas, el programa presentado por Javier Sardà que marcó una etapa de la televisión nocturna en España. Su presencia en aquel espacio, caracterizada por las opiniones contundentes y las intervenciones polémicas, contribuyó a convertirle en un personaje habitual de las conversaciones televisivas.

También participó en otros programas como Tómbola y A tu lado, donde volvió a demostrar que no tenía demasiados problemas a la hora de expresar sus opiniones, incluso cuando estas provocaban enfrentamientos.

Durante aquellos años, su figura estuvo muy vinculada a la televisión del corazón y a los debates sobre personajes conocidos. Su estilo directo y su facilidad para generar titulares hicieron que su nombre apareciera con frecuencia en la crónica social. No obstante, aquella etapa terminó dando paso a una vida mucho más alejada de los focos.

Sus apariciones en internet

Aunque ya no forma parte de las tertulias de Telecinco, Coto Matamoros ha reaparecido en distintas ocasiones en plataformas digitales. Entre los espacios en los que ha participado figuran The Wild Project y Worldcast, formatos que permiten desarrollar entrevistas más extensas y abordar cuestiones personales y profesionales con mayor profundidad.

Estas intervenciones han servido para que una parte del público vuelva a interesarse por su trayectoria y por su particular visión de la actualidad. Su nombre continúa teniendo cierto tirón entre quienes siguieron su etapa televisiva, especialmente por una circunstancia que ha acompañado durante años a su vida pública: su enfrentamiento con Kiko Matamoros.

La relación entre ambos hermanos ha estado marcada por las diferencias y los reproches. Sus desencuentros han ocupado numerosos titulares y han alimentado el interés de los espectadores, que durante años han seguido las distintas declaraciones que se han dedicado mutuamente.

La nueva vida de Coto Matamoros

Lejos de los estudios y del ritmo de las grandes ciudades, Coto Matamoros reside en Oleiros, un municipio de la provincia de A Coruña que destaca por su entorno natural y sus características socioeconómicas. Se trata de una localidad conocida por su calidad de vida, sus espacios verdes y su proximidad a la ciudad de La Coruña.

Oleiros figura entre los municipios con mayor renta media de Galicia y se encuentra habitualmente entre las localidades más prósperas del país. Su combinación de zonas residenciales, playas, parques y espacios naturales lo convierte en un lugar muy diferente al ambiente en el que Coto desarrolló buena parte de su carrera televisiva.

El municipio cuenta con numerosos espacios públicos destinados al paseo y al ocio al aire libre, además de una importante riqueza paisajística. Sus parques y zonas verdes forman parte de la identidad de una localidad que ha conseguido mantener espacios naturales a pesar de su crecimiento urbanístico.

La estatua del Che Guevara

Pero Oleiros cuenta también con un elemento que lo convierte en un lugar especialmente singular. En el parque José Martí se encuentra una estatua dedicada a Ernesto Che Guevara.

El monumento es obra del artista cubano José Delarra y fue inaugurado en 2008, coincidiendo con el 80.º aniversario del nacimiento del revolucionario argentino.

Así, mientras muchos espectadores siguen recordando a Coto Matamoros por sus intervenciones en televisión y sus enfrentamientos con otros personajes conocidos, su vida actual se desarrolla lejos de aquel universo.

El antiguo colaborador ha cambiado los platós por la tranquilidad de Galicia y mantiene una presencia pública mucho más limitada. Una transformación que explica por qué, años después de su etapa de mayor popularidad, continúa despertando interés la pregunta sobre qué fue de uno de los rostros más polémicos de la televisión española.