La imagen de Cantora completamente abandonada ha sacudido a quienes durante décadas identificaron la finca con el universo de Isabel Pantoja y el legado de Paquirri. Sin embargo, la reacción más esperada en las últimas horas ha sido la de Francisco Rivera. El diestro ha roto su silencio tras la emisión del especial El precio de… Cantora, de Telecinco, aunque lo ha hecho marcando distancias desde el primer momento. «No te puedo decir nada, la verdad, no sé qué decirte, no puedo opinar porque cuando hablo de algo que no sé, que no he visto… no puedo opinar. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Yo vengo de currar, y el resto no sé nada, hijo. Perdona, pero te puedo ayudar muy poco, la verdad», ha asegurado ante las cámaras, donde ha dejado claro que no piensa entrar de lleno en una nueva polémica relacionada con la finca que perteneció a su padre.

Su actitud ha llamado la atención por la aparente indiferencia con la que ha recibido unas imágenes que han causado un enorme impacto mediático. Lejos de alimentar el debate o de mostrar sorpresa por el deterioro del lugar donde Paquirri construyó parte de su historia, Fran Rivera ha preferido mantenerse al margen, insistiendo en que desconocía el contenido del reportaje y que no estaba en condiciones de valorarlo.

No obstante, entre sus intentos por esquivar el asunto, ha terminado dejando dos titulares que no han pasado desapercibidos. El primero tiene que ver con uno de los capítulos que sigue enfrentando a los hermanos Rivera con la familia Pantoja: las pertenencias de Paquirri. Francisco ha confirmado que, por el momento, Kiko Rivera no ha dado ningún paso para hacerles entrega a él y a su hermano Cayetano de las cabezas de toros que se llevó de Cantora y cuya devolución prometió hace ya un tiempo. «Tampoco te puedo decir mucho más. No hemos hablado con él. Te sirvo de muy poco hoy», ha respondido con resignación, dejando entrever que el asunto continúa completamente paralizado.

Las significativas palabras de Fran Rivera sobre Cantora

Pero ha sido su última reflexión la que ha terminado concentrando toda la atención. A pesar de evitar pronunciarse sobre el estado de la finca, Francisco sí ha lanzado un comentario que muchos interpretan como un claro dardo dirigido a Isabel Pantoja. Al ser preguntado por el abandono de Cantora, ha reconocido que es una situación que «no le extrañaría nada». Una frase breve pero cargada de significado, teniendo en cuenta la larga historia de desencuentros que mantiene con la tonadillera desde el fallecimiento de su padre.

El estado actual de Cantora

Las declaraciones de Fran llegan después de que el especial televisivo mostrara por primera vez el avanzado deterioro de Cantora. Las cámaras accedieron al interior de la finca y descubrieron una realidad muy distinta a la imagen que durante décadas simbolizó el refugio de Isabel Pantoja. Habitaciones vacías, suciedad acumulada, humedades, muebles desaparecidos y una evidente sensación de abandono dibujan el estado actual de una vivienda que fue escenario de algunos de los episodios más relevantes de la crónica social española.

El exterior tampoco escapa al deterioro. La maleza invade buena parte de la finca, la piscina presenta un evidente desgaste y la plaza de toros, uno de los espacios más emblemáticos de la propiedad, refleja igualmente el paso del tiempo sin mantenimiento. Una estampa que contrasta con la imagen de esplendor que Cantora proyectó durante años.

Detrás de esta situación confluyen varios factores. Por un lado, las dificultades económicas que han rodeado a la propiedad durante años, entre hipotecas, deudas y diferentes procedimientos judiciales, habrían complicado asumir el elevado coste de conservar una finca de cerca de 400 hectáreas. A ello se suma la marcha definitiva de Isabel Pantoja, que dejó de residir en Cantora hace meses, acelerando el deterioro de unas instalaciones sin apenas actividad. Además, distintos medios apuntan a que la finca ya habría cambiado de manos o se encontraría inmersa en su proceso definitivo de venta, motivo por el que se habría dejado de invertir en su conservación.

Las imágenes también han provocado una reacción emocional entre quienes vivieron allí. Isa Pantoja reconocía que le resultó especialmente doloroso contemplar el estado de la casa en la que creció, mientras que Irene Rosales confesó sentir una profunda tristeza al recordar una finca llena de vida y deslizó que probablemente «tiraron la toalla» cuando supieron que el futuro de la propiedad pasaba por su venta.

Cantora, convertida durante décadas en uno de los escenarios más reconocibles de la historia de los Pantoja y los Rivera, parece simbolizar hoy el final de una época. Y aunque Fran Rivera haya preferido mantenerse al margen, su escueto comentario, asegurando que el abandono de la finca «no le extrañaría nada», ha terminado convirtiéndose en la reacción más significativa de una historia que sigue escribiendo nuevos capítulos.