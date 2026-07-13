Esta película de Scorsese fue una gran inspiración para ‘La Odisea’: «Quiere ser fiel a todas las dificultades del personaje»

El próximo fin de semana, La Odisea irrumpirá de lleno en la cartelera mundial. Con el permiso del próximo largometraje de Spider-Man, Dune: Parte 3 y la futura nueva entrega de Los Vengadores, la adaptación de Christopher Nolan es la cinta más esperada del 2026. No es de extrañar; el poema épico de Homero es un reto incluso para el hombre que configuró la trilogía de El caballero oscuro y nos mostró, como nunca nadie antes en la gran pantalla, la imponente imagen de un agujero negro gracias a Interstellar (2014). Ahora, con estreno a la vuelta de la esquina y todavía en plena promoción, el cineasta británico ha explicado algunas de las influencias principales para la ambiciosa visión cinematográfica de la popular obra del aedo griego. Una de ellas es una infravalorada cinta de Martin Scorsese en la que jamás nadie habría pensado.

Hace algunos días, revelábamos cómo Nolan se había inspirado en el tratamiento narrativo de Guillermo del Toro para dar vida a los monstruos de La Odisea. Pero, por supuesto, el trabajo referencial del ganador del Oscar por Oppenheimer (2023) no se limita simplemente a un único faro en la plural amalgama del séptimo arte. Por eso, en una reciente entrevista, el director ha lanzado varios nombres cruciales para retratar su mirada audiovisual del regreso a casa de Ulises. Como, por ejemplo, Tiburón (1975) o Alien, el octavo pasajero (1979), dos películas clave para el diseño y la puesta en escena de Polifemo y Escila. No obstante, la influencia que más llama la atención fue la atrevida radiografía humana que Martin Scorsese le profirió a la imagen de Jesús de Nazaret en 1988: La última tentación de Cristo.

‘La Odisea’: la culpa y el resentimiento de Ulises

En una charla con USA Today, Nolan habló largo y tendido sobre su inspiración para levantar un proyecto tan titánico como La Odisea. Con un presupuesto de 250 millones de dólares, este es el primer largometraje de la historia que está rodado íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm. Ese desafío técnico viene de la mano de lo que otros consiguieron antes, aunque para el autor londinense la gran inspiración en términos de construcción de personaje y desafío tiene mucho que ver con la adaptación que Scorsese hizo junto a Paul Schrader de la novela homónima de Nikos Kazantzakis.

«Vimos varias películas durante la preproducción, y de esa en particular conseguimos una copia. Es una película impresionante e impactante. Scorsese hizo cosas técnicas muy inspiradoras, pero más allá de eso, la figura de Jesús y lo que hace con él fue un gran desafío para el público. Eso fue muy inspirador desde el punto de vista de Odiseo: uno quiere ser fiel a todas las dificultades del personaje, y eso es lo que representa ‘La tentación de Cristo’», le explicaba el cineasta al medio norteamericano.

¿Dónde podemos ver ‘La última tentación de Cristo’?

La última tentación de Cristo fue una reinterpretación bíblica controvertida en la que Jesús lidiaba con la culpa y el resentimiento, en cierto modo, al igual que Odiseo. Porque esta es la historia alternativa de lo que habría pasado si el hijo de Dios hubiera optado por no sacrificarse, humanizando la imponente figura, cargándola de dudas, miedos y deseos terrenales.

El filme de Scorsese en el que Willem Dafoe es Jesús de Nazaret está disponible bajo alquiler o compra en Apple TV, Google Play y Prime Video.