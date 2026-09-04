De un polémico parto al desnudo de una famosa: ¿Cuál ha sido la noticia VIP de la semana?

Como cada semana, desde COOL recogemos las noticias más leídas por nuestros lectores en los últimos días. En la primera semana de curso, los famosos, tras sus vacaciones, no han dejado de darnos titulares, así como la propia Casa Real de España tras mostrar su apoyo al pueblo ceutí debido a la invasión de Marruecos.

Tana Rivera y Roca Rey consolidan su amor en Bilbao

Desde que saliera a la luz su relación, cada plan o cita de Tana Rivera y Andrés Roca Rey es noticia. El pasado 25 de agosto, la pareja se encontraba en Bilbao (ya que el peruano se vestía de luces con motivo de las fiestas de la ciudad). Como es habitual, los toreros suelen pernoctar en uno de los hoteles más exclusivos del País Vasco: El Carlton. De hecho, ambos no dudaron, a través de sus redes sociales, en publicar que se encontraban en una habitación de fiesta junto a María García de Jaime y Tomás Páramo, con los que mantienen una íntima amistad.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, padres por segunda vez

Otra de las grandes protagonistas de la semana ha sido, inevitablemente, Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han dado la bienvenida al mundo a Tessa, su segundo bebé en común y su primera niña. Una noticia que ha inundado de felicidad al clan, aunque también ha puesto sobre la mesa el claro distanciamiento entre las abuelas, que desde que se conociera la relación, no han coincidido (o no han hecho por coincidir).

El posado sin ropa de Belén Esteban

Sin pretenderlo, Belén Esteban ha sido una de las famosas más buscadas en las últimas semanas. La colaboradora televisiva ha sido noticia por las incendiarias declaraciones de Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, en las que no dejó en buen lugar a la madre de su hermana mayor. Sin embargo, la de Paracuellos del Jarama, en lugar de responder con enfado, se dedicó a publicar una imagen sin ropa para presumir de figura a sus 52 años.

El apoyo de Felipe VI y Letizia a Ceuta

En medio de la crispación y de la tensión, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia mandaron hace unos días un comunicado para mostrar su apoyo a Ceuta. Los monarcas, en el día de esta región, celebrado el pasado 2 de septiembre, quisieron mostrar su solidaridad al pueblo español.

El calvario de Laura Matamoros tras inyectarse esperma de salmón

En el mundo influencer, la gran protagonista de esta semana ha sido Laura Matamoros. Tal y como narró, el pasado 2025 se inyectó polinucleótidos, unas moléculas biocompatibles derivadas del ADN de salmón y que generalmente suelen extraerse de su esperma. El objetivo no era otro que usarlas como bioestimuladores para regenerar la piel desde el interior y frenar el envejecimiento y, aunque en un principio pareció funcionar, ahora le ha dado una reacción alérgica que le ha obligado a acudir a urgencias.

«Llevo un mes de médicos y de medicación, en concreto corticoides, antibióticos y diuréticos muy fuertes para bajar la inflamación… Hasta que un médico especialista supo diagnosticar lo que me pasaba. No os imagináis mis días en urgencias, mi cara y mi preocupación porque cada día que me levanto es una puñet*** lotería», explicó.