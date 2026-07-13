Pitingo y Laura Escudero rompen su silencio tras su inesperada ruptura meses antes de casarse: «Es una decisión irreversible»

La ruptura de Pitingo y Laura Escudero, que estaban a punto de pasar por el altar, ha sido, cuanto menos, sorprendente. A finales del pasado año, cuando el artista puso fin a su matrimonio con Verónica Fernández, anunció que se había reencontrado con su primer amor y que no estaba dispuesto a perder el tiempo. Por ello, el cantante decidió pedirle matrimonio e iniciar un nuevo proyecto de vida junto a ella. Desde entonces, las redes sociales del intérprete de Killing Me Softly with His Song se llenaron de dedicatorias de amor a su novia, con quien parecía tener un prometedor futuro.

Pitingo y Laura Escudero rompen su silencio

La separación del artista y su ya exnovia ha copado numerosos titulares en las últimas horas. Tras salir a la luz la noticia, ninguno de los dos se pronunció públicamente al respecto, aunque sus redes sociales hablaron por sí solas. Horas después de que se conociera la ruptura, tanto Pitingo como Laura decidieron eliminar cualquier rastro de su historia de amor y, además, para mantener la distancia y el contacto cero, dejaron de seguirse en redes sociales.

Ahora ha sido el programa Fiesta, de Telecinco, el que ha despejado algunas incógnitas sobre una ruptura que tanto revuelo ha causado. Luis Rollán ha sido el colaborador que ha conseguido las primeras palabras del artista, quien se ha mostrado contundente al explicar los motivos de esta decisión definitiva: «Aquí ha pasado una cosa y es que se ha terminado una relación. Nos llevamos bien, no tenemos relación ahora mismo, pero, oye, cada uno que siga su camino y yo la respeto y le deseo lo mejor. A ella y a su hijo. Qué mínimo que una relación cordial».

Con estas palabras, Pitingo ha dejado claro el cariño que sigue sintiendo por Laura y no ha cerrado la puerta a que, con el paso del tiempo, puedan mantener una relación cordial. Además, ha explicado en qué centrará ahora sus prioridades: «No ha pasado nada, simplemente no ha funcionado. Las relaciones a veces funcionan y, en otras ocasiones, no. En este caso, no ha funcionado. No es nada de lo que se ha dicho, yo tengo la conciencia tranquila. Ahora quiero una temporada en la que no quiero mujeres. Quiero estar tranquilo, quiero estar con mi hijo y disfrutar de mi familia también».

Sin embargo, el testimonio de Pitingo difiere del de su expareja, que también ha querido trasladar un mensaje al programa de Emma García: «Ha sido una decisión muy meditada y tomada desde la calma, priorizando la tranquilidad de mi hijo y la mía. Es una decisión irreversible. Ha sido muy complejo, muy duro, pero nos hemos querido con locura y jamás le desearé ningún mal y, por supuesto, no querría perjudicarle nunca en nada (…) Cada uno tiene que ser feliz, acorde a nuestros principios, formas de ser y valores. Se intentó, no se pudo, pero permanece lo bueno y lo malo para aprender. Utilicé una palabra inapropiada, pero hablaba de la seguridad emocional, de construir de nuevo un hogar de paz, estabilidad y tranquilidad. Jamás daré detalles de nuestra relación y no quiero que nada se pueda malinterpretar».

Aunque ambos coinciden en que la ruptura se ha producido de manera respetuosa y sin terceros implicados, sus testimonios reflejan que han afrontado el final de su historia desde perspectivas diferentes. Lo que parece claro es que, por el momento, cada uno seguirá su camino por separado, poniendo el foco en sus respectivas prioridades personales y dejando atrás un compromiso que, hace apenas unos meses, parecía encaminado a convertirse en boda.