Penélope Cruz y Salma Hayek desvelan la surrealista emergencia que sufrieron en un avión: «Íbamos disfrazadas de payaso»

Hay experiencias que son imposibles de olvidar. Eso es precisamente lo que les ocurrió a Penélope Cruz y Salma Hayek, quienes vivieron una inesperada emergencia durante un vuelo mientras celebraban Halloween con un grupo de amigos. Lo más llamativo de aquella situación no fue el incidente, sino el hecho de que todos sus amigos viajaban disfrazados de payasos.

La actriz española recordó esta anécdota durante su participación en Hot Ones, el popular programa presentado por Sean Evans. En un ambiente distendido, compartió una anécdota que hasta ahora apenas había trascendido y que refleja la estrecha amistad que mantiene desde hace años con la intérprete mexicana.

Un recuerdo inolvidable

La relación entre Penélope Cruz y Salma Hayek va mucho más allá del trabajo. Ambas han construido una amistad sólida a lo largo del tiempo, compartiendo celebraciones familiares, reuniones privadas y numerosos momentos lejos de los focos. Una de esas reuniones tuvo lugar durante una fiesta de Halloween, una cita que terminó convirtiéndose en el origen de una de las anécdotas más sorprendentes que recuerdan.

Según explicó Penélope, el grupo decidió acudir disfrazado de payasos. La elección tenía un componente especialmente incómodo para ella, ya que reconoció que los payasos siempre le han provocado un profundo temor. Aun así, decidió sumarse a la propuesta para disfrutar de la celebración junto a Hayek y el resto de sus amigos.

Lo que ninguno podía imaginar era que aquella jornada festiva terminaría marcada por una auténtica emergencia aérea.

El susto que se llevó Penélope Cruz

Penélope Cruz y sus amigos se subieron al avión sin saber que estaban a punto de vivir algo muy fuerte. Todo transcurría con absoluta normalidad hasta que, de forma repentina, la cabina sufrió una despresurización. En apenas unos segundos, el ambiente relajado dio paso a una situación de máxima tensión.

Fue entonces cuando el comandante lanzó el aviso que ningún pasajero desea escuchar durante un vuelo. «¡Máscaras de oxígeno! Estamos sufriendo una despresurización de la cabina», recordó Penélope durante la mencionada entrevista.

La actriz describe la escena como completamente surrealista, pero reconoce que tenía un punto de humor. «Imagínate, éramos diez personas disfrazadas de payasos», explicó entre risas al rememorar aquel episodio, aunque reconoció que en ese momento el miedo fue real.

El contraste entre la gravedad de la situación y el aspecto de los integrantes del grupo hacía que la escena pareciera sacada de una película de comedia. Sin embargo, el incidente no tenía nada de ficticio. La tripulación actuó con rapidez siguiendo el protocolo de seguridad mientras los pasajeros intentaban mantener la calma.

Mascarillas de oxígeno y muchos nervios

Las máscaras de oxígeno descendieron sobre unos viajeros que llevaban pelucas de colores, maquillaje y narices de payaso, una imagen que, según relató la actriz, resultaba tan absurda como inquietante.

Penélope Cruz ha explicado cómo el personal del vuelo durante aquellos minutos de incertidumbre. «Los auxiliares de vuelo corrían, como si estuvieran sujetando ellos solos un tanque de oxígeno entero», comenta al respecto.

A pesar del nerviosismo, el incidente terminó resolviéndose sin consecuencias graves. La aeronave pudo completar el procedimiento de seguridad y aterrizar sin que ninguno de los pasajeros resultara herido.

¿Qué pasó después del accidente?

Después del aterrizaje, Penélope y Salma debían continuar su viaje para atender distintos compromisos profesionales. El escaso margen de tiempo entre conexiones hizo imposible cambiarse de ropa o quitarse el maquillaje antes de embarcar nuevamente.

De este modo, las actrices tuvieron que subir a un segundo avión todavía vestidas de payaso, apenas unos minutos después de haber vivido una emergencia que difícilmente olvidarán. La imagen de todo el grupo manteniendo sus disfraces mientras trataba de recuperar la normalidad terminó convirtiéndose en una de las partes más curiosas de una experiencia que, con el paso de los años, ambas recuerdan con humor.

No obstante, Penélope ha dejado claro que en aquel momento el miedo fue auténtico y que la sensación de alivio tras comprobar que todos habían salido ilesos fue enorme. «Tuvimos mucha suerte, aterrizamos sanos y salvos», ha comentado al respecto.

Con el tiempo, el miedo ha dado paso al recuerdo de una historia difícil de creer: diez personas disfrazadas colocándose máscaras de oxígeno en pleno vuelo mientras la tripulación gestionaba una emergencia real. Una escena que podría parecer propia de una película, pero que es tan real como la vida misma.