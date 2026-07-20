Meghan Markle logra su primera nominación a los Emmy gracias a su serie de Netflix y da un nuevo paso en su carrera

La carrera de Meghan Markle acaba de sumar uno de los reconocimientos más importantes desde que decidió abandonar sus funciones como miembro de la familia real británica. La duquesa de Sussex ha conseguido su primera nominación a los premios Daytime Emmy, un hito que supone un importante respaldo de la industria televisiva y que le ayudará a seguir creando contenido.

La nominación llega gracias a With Love, Meghan, la serie sobre estilo de vida que protagoniza para Netflix y que se ha convertido en el principal escaparate de su nueva etapa profesional en Estados Unidos. Todo esto llega en un momento de gran visibilidad para la mujer del príncipe Harry, después del viaje realizado junto a sus hijos y del reencuentro que ambos protagonizaron con el rey Carlos III.

La serie de Meghan Markle

La producción competirá en la categoría de Mejor Programa de Estilo de Vida, uno de los apartados más destacados de los Daytime Emmy. La ceremonia de entrega de los galardones está prevista para el 30 de octubre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, donde la serie de Meghan Markle buscará imponerse a otros formatos consolidados dentro del género.

La candidatura supone un importante espaldarazo profesional para la duquesa de Sussex, cuya trayectoria en el sector audiovisual ha estado marcada por el debate público desde que, junto al príncipe Harry, decidió establecerse definitivamente en California tras abandonar la primera línea de la monarquía.

Desde su lanzamiento, With Love, Meghan ha servido para mostrar una imagen muy diferente de la actriz. Lejos del protocolo y de los compromisos institucionales que marcaron su etapa en el Reino Unido, la serie se centra en aspectos cotidianos de su día a día, como la cocina, la jardinería, la decoración del hogar o la forma de recibir invitados.

¿En qué consiste el programa?

Más allá de su contenido, el programa también ha funcionado como una potente herramienta de promoción para sus proyectos empresariales.

Coincidiendo con el estreno de la serie, Meghan impulsó su propia marca, integrada por artículos como mermeladas artesanales, mezclas de té, miel o galletas. Muchos de estos productos aparecen de forma natural en los episodios, reforzando la imagen de una empresa vinculada a la vida saludable, la sostenibilidad y el cuidado por los pequeños detalles.

La estrategia ha permitido conectar la faceta audiovisual de Meghan Markle con su perfil como empresaria, consolidando una identidad pública muy distinta a la que proyectaba durante su etapa como integrante de la Casa Real británica.

En sus dos primeras temporadas, With Love, Meghan también ha contado con la participación de distintas personalidades del mundo del entretenimiento y la moda. Figuras como Mindy Kaling, Tan France o Chrissy Teigen han compartido diferentes actividades y conversaciones con la duquesa, aportando un componente de cercanía que ha contribuido a ampliar el alcance del formato.

Las críticas que ha recibido

Como era de esperar, la acogida de este proyecto no ha estado exenta de críticas. Desde su estreno, la propuesta ha generado opiniones divididas tanto entre la prensa especializada como entre los espectadores.

Mientras algunos han valorado positivamente el tono relajado y la apuesta por mostrar una faceta más personal de Meghan, otros han cuestionado el enfoque del formato y su capacidad para diferenciarse dentro de un género ampliamente desarrollado en las plataformas de streaming.

Pese a esas valoraciones dispares, la nominación a los Daytime Emmy representa un reconocimiento institucional por parte de la Academia de la Televisión estadounidense. Se trata de un respaldo que trasciende la recepción inicial de la serie y que consolida el proyecto como una producción con relevancia dentro del panorama audiovisual.

El papel del príncipe Harry

En este nuevo camino profesional, el príncipe Harry también ha desempeñado un papel relevante. Además de participar en el desarrollo de los proyectos impulsados por Archewell Productions, ha realizado apariciones puntuales en la serie, entre ellas el especial navideño With Love, Meghan: Holiday Celebration, reforzando la imagen de colaboración profesional que ambos mantienen desde su mudanza a Estados Unidos.

La relación de los duques de Sussex con Netflix comenzó en 2020, cuando ambas partes firmaron un acuerdo de producción de 114 millones de euros. Desde entonces, la plataforma ha distribuido varios documentales y series desarrollados por Archewell Productions.

El éxito de esa colaboración llevó a Netflix y a la productora de Harry y Meghan a renovar recientemente su alianza mediante un acuerdo de preferencia, que concede a la plataforma la primera opción para desarrollar los futuros proyectos audiovisuales de Archewell. Entre las próximas producciones anunciadas figura No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, una película basada en las memorias del mayor Adam Jowett sobre la experiencia de soldados británicos destinados en Afganistán.

El próximo 30 de octubre, durante la ceremonia que se celebrará en Los Ángeles, la duquesa de Sussex sabrá si logra convertir esta primera candidatura en un premio. Mientras tanto, sólo podemos esperar y desearle mucha suerte.