Mario Benedetti, poeta uruguayo: «Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo»

Hay frases que sobreviven al paso del tiempo porque consiguen poner palabras a sentimientos que muchas personas han experimentado, pero que no siempre saben explicar. Una de ellas es la que se atribuye a Mario Benedetti: «Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo».

Cuando alguien se enamora, es habitual fijarse en sus cualidades, en su forma de ser, en sus gestos o incluso en su apariencia. Sin embargo, la reflexión que hemos mencionado invita a ir un paso más allá. Querer a alguien también implica preguntarse cómo nos sentimos cuando estamos a su lado, qué parte de nosotros aparece en esa relación y hasta qué punto esa compañía nos permite mostrarnos tal y como somos.

Una frase cargada de significado

La reflexión del poeta uruguayo puede interpretarse como una reivindicación. En ocasiones, las personas intentan ofrecer una versión de sí mismas que consideran más atractiva con el objetivo de conquistar a alguien. Pueden ocultar determinados rasgos de su personalidad, exagerar sus virtudes o adaptar su comportamiento para conseguir la aprobación de la otra persona.

El problema aparece cuando esa imagen termina siendo difícil de mantener. Una relación construida sobre una identidad que no es real puede comenzar con ilusión, pero difícilmente encuentra estabilidad si una de las partes siente que debe interpretar constantemente un papel.

En ese sentido, la frase pone sobre la mesa una idea sencilla: el amor no debería obligarnos a dejar de ser quienes somos. Al contrario, una relación saludable debería permitir que cada persona pueda mostrarse con naturalidad, con sus virtudes y también con sus imperfecciones.

El amor como impulso para crecer

Otra de las lecturas posibles de esta reflexión tiene que ver con el crecimiento personal. Una pareja no tiene por qué limitarse a ofrecer compañía o apoyo cuando aparecen los problemas. También puede convertirse en un espacio en el que ambos miembros descubran nuevas capacidades y trabajen sobre aquellas cuestiones que quieren mejorar.

Eso no significa que la otra persona tenga la responsabilidad de cambiarnos. El crecimiento debe partir de uno mismo. Pero sí puede ocurrir que alguien nos ayude a descubrir una versión de nosotros que desconocíamos, simplemente porque a su lado encontramos la confianza necesaria para expresarnos de otra manera.

La frase de Benedetti plantea precisamente esa perspectiva. Amar no consiste únicamente en admirar al otro, sino también en valorar quién llegamos a ser cuando compartimos nuestra vida con esa persona.

Esa idea también explica por qué determinadas relaciones pueden resultar tan significativas incluso cuando no duran para siempre. Algunas personas dejan una huella porque durante el tiempo que permanecieron a nuestro lado consiguieron despertar una faceta de nosotros que quizá permanecía escondida.

Una mirada diferente y muy interesante

La reflexión adquiere todavía más sentido si se tiene en cuenta que el enamoramiento suele comenzar con una fuerte idealización. Al principio, es frecuente que se preste especial atención a las virtudes del otro y que sus defectos queden en un segundo plano. Con el paso del tiempo, esa primera imagen cambia y aparece una visión más completa de la persona.

Es entonces cuando una relación puede demostrar su verdadera solidez. La admiración inicial necesita dar paso al conocimiento, pero también a la libertad de poder ser uno mismo.

Benedetti expresó esta idea del amor en numerosas ocasiones a través de su literatura y de sus versos. Otras frases que se le atribuyen han alcanzado también una enorme popularidad, como: «Contigo no tengo necesidad de vivir a la defensiva. Me siento feliz» o «Para mí, el paraíso es tu mirada». Todas ellas comparten una visión del vínculo afectivo marcada por la intimidad y por la importancia de sentirse seguro junto a otra persona.

Quién fue Mario Benedetti

Mario Benedetti nació en Uruguay en 1920 y se convirtió en una de las figuras fundamentales de la literatura latinoamericana del siglo XX. Formó parte de la llamada Generación del 45, también conocida como «generación crítica», un grupo de escritores e intelectuales que tuvo una enorme influencia en la cultura uruguaya.

Su trayectoria estuvo marcada por la poesía, pero también por la narrativa, el ensayo, el periodismo y el teatro. Las dificultades económicas le impidieron completar sus estudios secundarios, aunque aquello no frenó una carrera literaria que terminaría convirtiéndolo en uno de los autores en español más leídos de su tiempo.

Entre sus obras más conocidas se encuentran Poemas de la oficina, Montevideanos y La tregua, novela publicada en 1960 que terminó convirtiéndose en uno de sus trabajos más reconocidos. La historia llegó posteriormente al cine, al teatro y a la televisión, ampliando todavía más la repercusión de su obra.

Benedetti murió en Montevideo en 2009, pero sus textos siguen teniendo vida. Sus poemas y reflexiones sobre el amor, la soledad, la vida cotidiana y las relaciones humanas mantienen una capacidad particular para conectar con experiencias universales.