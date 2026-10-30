Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y María Guardiola, rotos de dolor en el tanatorio de Fátima Báñez

Fátima Báñez (59), ex ministra de Empleo y Seguridad Social y una de las figuras más destacadas del área económica y laboral del Partido Popular durante los gobiernos de Mariano Rajoy, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Después de localizarse su cuerpo y llevarse a cabo la identificación necesaria, los restos mortales de la mencionada han sido trasladados hasta Huelva, su ciudad natal, donde han sido despedidos por sus familiares y amigos más cercanos. Como no podía ser de otra manera, hasta allí también se han trasladado numerosos rostros conocidos de la esfera política que trabajaron con ella y que mantenían una estrecha relación de amistad.

Mariano Rajoy ha sido uno de los primeros en llegar. Lo ha hecho con un semblante serio que reflejaba a la perfección el complicado duelo por el que atraviesa, así como también lo ha querido expresar con unas escuetas palabras dedicadas a los medios de comunicación. «Jamás en la vida me hubiera imaginado esto. Pero las cosas son como son. Yo tengo que decir que Fátima Báñez era una persona de una enorme competencia, inteligente, leal y muy trabajadora. Pero sobre todo, era una buena persona. Jamás le hizo daño a nadie. Esto es una pérdida enorme para toda España», decía.

Cabe destacar que, antes de estas declaraciones, el que fuera líder del Partido Popular ya adelantó a través de sus redes sociales que la pérdida de Fátima Báñez había supuesto un duro varapalo para él por la buena relación que mantenían. «Tuve la suerte de formar parte de un grupo de amigos del que ella era un miembro destacado. Nos reuníamos a menudo para intentar ser un poco más felices», escribía.

Al ex presidente del Gobierno le ha seguido Soraya Sáenz de Santamaría, quien no ha dudado en atender a los medios de comunicación, expresar sus máximas condolencias y deshacerse en halagos hacia lo buena persona que era Fátima. «Es un día muy difícil. Pero también es un día para recordar cómo era Fátima y cómo le gustaba hacer las cosas. Entendía la política como una manera de ayudar a la gente. Y vivía y se desvivía por ayudar a la gente», explicaba.

Por otro lado, María Guardiola ha sido fotografiada vestida de riguroso luto y protagonizando una rompedora escena en las inmediaciones del tanatorio. Con el rostro visiblemente compungido y gesto de tristeza, se puede ver cómo un hombre le acaricia afectuosamente la mejilla en señal de consuelo.

A ellos se han unido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la alcaldesa y el concejal de Huelva, Pilar Miranda, y Alfonso Castro, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Este último, también ha querido aprovechar su presencia para elogiar a la persona que fue Fátima Báñez. «Es una profunda tristeza, consternación y desolación. […] Era una persona increíble. Diría que la más generosa que yo he conocido. Pero sobre todo, era una persona dialogante», decía.

Después del velatorio, y tal y como ha trascendido, tendrá lugar una misa funeral en la parroquia de San Juan Bautista, templo del que era devota Fátima Báñez. Más tarde, su cuerpo será enterrado en el cementerio municipal de su localidad natal, San Juan del Puerto.