Marcos Llorente (31 años) y su estricta dieta paleolítica: «No como de noche, sólo de día»

Marcos Llorente es uno de esos jugadores de fútbol que tiene bastante claras sus ideas. Con esto nos referimos a que ha construido su casa de una forma consciente, al igual que lleva su carrera de una manera firme. Es verdad que a los deportistas de este nivel no les vale cualquier tipo de dieta y tienen que seguir una serie de consejos, que incluyen alimentos concretos, combinados de una manera exacta. En resumidas cuentas, cada punto de su fiesta está estudiado de una forma concienzuda.

La dieta estrica de Marcos Llorente

El del Atlético de Madrid, en recientes entrevistas, ha confesado que sigue una dieta paleolítica y, según ha afirmado: «Es por salud, no por fútbol». Pero aunque haya dicho esto, sabemos que son factores que van unidos. Este régimen es bastante estático y las principales restricciones que tiene son los alimentos ultraprocesados, cereales y otros elementos de la cadena alimentaria. En sus declaraciones ha confesado que no puede tomar, tampoco, lácteos o quesos y estos últimos sólo si son de alta calidad. «Lo que más tomo es carne, pescado, huevos, verduras e hidratos de carbono, como patata, boniato y yuca», afirmaba.

Siguiendo la dieta de Marcos Llorente, explicaba que también hace ayuno nocturno. Con esto, el centrocampista afirmaba que: «Ceno antes de que anochezca, en invierno a las 17:30 y en verano a las 19:30. No como de noche, sólo de día. Puedo comer, cenar y desayunar, pero mientras sea de día». Esto no se cumple siempre, puesto que cuando hay cena después del partido, es decir, al terminar el juego y con sus compañeros de equipo. En ese momento el madrileño no se aporta y explica que «ahí es donde está el equilibrio. También hay que tener tiempo para los amigos», afirmaba. Eso sí, una de las cosas que nos ha sorprendido es que empieza el día con una taza de café con tres cucharadas de mantequilla.

Lo que puede comer el jugador y qué recetas

Entre los platos que puede consumir y haciendo un acopio de ingredientes para montar las recetas correctas, hay que tener en cuenta la preparación y lo vemos a continuación. Las carnes, afirma Marcos Llorente, tienen que ser sí o sí a la plancha e incluso aplicar algún aderezo. El pollo, por ejemplo, se puede mezclar con calabacín, pimientos y un poco de hojas de lechuga para acompañar.

En el caso de las patatas, hay que cocinarlas de manera muy limpia y, si es al horno, mejor. El queso está permitido, así que puede hacerla cocida, gratinada y acompañarla de boniato. Si queremos aportar un punto diferente, los frutos secos son ideales y, cómo no, un poco de ajo que nunca falla. Para darle un toque fresco, con la llegada de la primavera y el calor, se puede hacer una crema (fría o caliente) con un poco de leche de coco, aguacate y jengibre. Lo que Marcos Llorente evita, sobre todo, es el jamón. Le daría un toque increíble, pero no es adecuado para esta dieta.

Lo que el centrocampista tiene claro es que no altera ninguno de los ingredientes, ya que ese ayuno se puede ver desequilibrado y esto llevaría a romper una rutina culinaria que beneficia la carrera del futbolista.