La maldición de Locomía: los cuatro integrantes que murieron antes de cumplir 60 años

El pasado 1 de julio trascendió a los medios la repentina muerte de Manuel Arjona, integrante de Locomía, a sus 58 años. Una pérdida que ha puesto sobre la mesa varias lecturas. La primera, por la prematura edad de su fallecimiento, y la segunda, porque muchos de sus fans y curiosos han recordado la idea de una maldición en este grupo de comienzos de los años ochenta.

La maldición de Locomía

La música española vuelve a estar de luto tras la muerte de Manuel Arjona, uno de los integrantes de esta conocida banda que fue toda una revolución en la industria, ya que convirtió los shows en toda una performance. Además de desafiar estereotipos de género, tenían un sello de identidad muy significativo: sus abanicos XXL.

Además de la nostalgia de los melómanos, también se ha puesto sobre la mesa la maldición que han sufrido varios integrantes de este grupo. Y es que Arjona ha sido el último de los componentes que ha perdido la vida antes de los 60 años; no ha sido el único.

Uno de los casos más recordados es el de Santos Blanco, uno de los rostros más populares de la formación durante su época de mayor éxito. El artista falleció en 2018 a los 46 años a causa de causas naturales, según trascendió entonces. Su muerte conmocionó a quienes crecieron con éxitos como Locomía o Rumba, Samba, Mambo. Y no fue el único ese año. Solo un mes después también perdió la vida con 46 años Frank Romero.

Años después, en 2024, el grupo volvió a recibir un duro golpe con el fallecimiento de Francesc Picas. El cantante murió a los 53 años, una noticia que volvió a despertar el recuerdo de los antiguos integrantes de la banda y de la huella que dejaron en la música española de finales de los ochenta y principios de los noventa.

Ahora, la pérdida de Manuel Arjona, a los 58 años, vuelve a situar el foco sobre la historia de Locomía. Aunque Arjona no formó parte de la alineación más mediática de la banda, sí estuvo vinculado al proyecto durante sus primeros años y era una figura muy querida entre quienes conocían los orígenes del fenómeno.

A estos nombres se suma también el de Xavier Font, fundador del proyecto, quien continúa vivo y ha sido una de las personas que más ha trabajado en mantener vivo el legado del grupo a través de nuevas formaciones, documentales y la reciente película inspirada en la historia de Locomía.

Un mito que persigue a la banda

Con cuatro de sus integrantes históricos fallecidos antes de cumplir los 60 años —e incluso un cuarto relacionado con distintas etapas del grupo—, las redes sociales no han tardado en recuperar la expresión de la ‘maldición de Locomía’. Sin embargo, no existe ningún elemento que permita establecer un patrón común entre las muertes, que obedecen a circunstancias completamente diferentes.

Más allá de esa leyenda urbana, lo cierto es que la historia de Locomía ha estado marcada por numerosos altibajos, cambios de formación, disputas empresariales y una enorme exposición mediática desde que revolucionaran la escena musical con su particular estética, sus coreografías y sus icónicos abanicos gigantes.

Hoy, décadas después de convertirse en un fenómeno internacional, el recuerdo de Locomía vuelve a estar teñido por el luto. La muerte de Manuel Arjona no solo supone la despedida de otro de los rostros vinculados al grupo, sino que también reabre una historia que, para muchos de sus seguidores, parece estar rodeada de una inexplicable sombra de fatalidad.