Lucía Pombo y Álvaro López confiesan el secreto de su relación en la cuenta atrás para ser padres: «No ha habido movidas»

Cuenta atrás para uno de los momentos más importantes de sus vidas. Lucía Pombo y Álvaro López Huerta afrontan las últimas semanas antes de convertirse en padres de su primera hija, Lola, una etapa cargada de emoción que ambos están viviendo con ilusión, naturalidad y, sobre todo, mucha complicidad. La pareja asistió este jueves al evento NEW celebrado en Madrid, donde atendieron a los micrófonos de COOL y compartieron cómo están afrontando la recta final del embarazo. A pocas semanas de dar la bienvenida a su bebé, Lucía y Álvaro demostraron que siguen tan unidos como siempre y que la llegada de Lola no ha hecho más que reforzar una relación construida durante años. «Va a ser un verano diferente, cuanto menos», reconocían entre risas al ser preguntados por los próximos meses.

No es para menos. La llegada de un primer hijo supone un cambio radical en la vida de cualquier pareja, aunque ellos prefieren quedarse con la parte positiva de esta nueva aventura. De hecho, cuando les preguntaron por el momento que más ganas tienen de vivir una vez nazca la pequeña, Lucía no pudo quedarse con uno solo. «Me apetecen todos los momentos», confesó. La influencer y piloto comercial aseguró que está deseando disfrutar de la experiencia completa: desde tener a la niña en casa hasta poder incorporarla a sus planes cotidianos. «Es tan especial tener una primera hija y en casa, pequeñita, los dos mano a mano. Poder llevárnosla a todas partes, hacer nuestros planes… Espero que no cambie mucho nuestra vida de disfrute, pero es todo positivo», explicó con entusiasmo.

Más allá de la emoción por la inminente llegada de Lola, la entrevista dejó al descubierto la excelente sintonía que existe entre ambos. Preguntados por lo que han aprendido el uno del otro durante el embarazo, Lucía sorprendió con una respuesta cargada de admiración hacia su marido. «Tengo tanta suerte que he aprendido… ni eso», bromeó antes de asegurar que Álvaro le demuestra cada día quién es, independientemente de las circunstancias. Y fue entonces cuando lanzó una de las frases más emotivas de la conversación: «Va a ser el mejor padre del mundo».

Las palabras de Lucía dejaron sin habla a Álvaro durante unos segundos. Entre risas y visiblemente emocionado, intentó responder al elogio de su mujer con una reflexión que resume perfectamente el momento que atraviesan. «Lo bueno es que hemos seguido siendo los mismos», explicó. «No ha habido movidas porque ninguno ha tenido un cambio radical. Ella ha tenido un embarazo buenísimo». Una afirmación que pone de manifiesto la estabilidad con la que ambos han vivido estos meses y que desmonta algunos de los tópicos asociados a los cambios que suelen producirse durante la gestación. En su caso, aseguran que la esencia de la relación se ha mantenido intacta.

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Pero si hubo una frase que terminó de definir su historia de amor fue la que llegó a continuación. «Es la mujer de mi vida y es un colega», afirmó Álvaro, provocando las risas de todos los presentes y demostrando que, además de pareja, siguen siendo compañeros inseparables.

La historia entre Lucía Pombo y Álvaro López Huerta se remonta muchos años atrás. Aunque se conocieron siendo niños gracias a la amistad que unía a sus familias, no fue hasta la edad adulta cuando volvieron a coincidir y comenzó una relación que ya supera los ocho años. Desde entonces han construido un proyecto de vida conjunto que ahora alcanza una nueva dimensión con la llegada de su primera hija. Además, este embarazo tiene un significado especialmente emotivo para la hermana mayor de María Pombo. Durante los últimos años, Lucía habló abiertamente de las dificultades que estaba encontrando para convertirse en madre y de la frustración que llegó a sentir durante ese proceso. Su sinceridad generó una enorme conexión con sus seguidores, que celebraron la noticia del embarazo como una auténtica victoria compartida.

Ahora, con Lola a punto de llegar, la pareja afronta el verano más especial de sus vidas. Lo hacen con ilusión, con tranquilidad y con la certeza de que están preparados para iniciar una nueva etapa. Y si algo quedó claro durante su conversación con COOL es que, más allá de los cambios que están por venir, hay algo que permanece intacto: la complicidad que les ha acompañado desde el principio.