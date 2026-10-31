Lucas González, de Andy y Lucas, sigue con el calvario de su nariz: descontento con el resultado, vuelve a pasar por quirófano

Hace unas semanas conocíamos el resultado de la reconstrucción nasal a la que se había sometido Lucas González, ex integrante del dúo musical que marcó una época en los años 2000, Andy y Lucas. Sin embargo, parece que el proceso todavía no ha llegado a su fin. El cantante ha tenido que regresar a Turquía para ponerse de nuevo en manos del cirujano que le intervino, en esta ocasión para someterse a un pequeño retoque con el que espera conseguir el resultado que lleva tiempo buscando.

Todo comenzó en octubre de 2024, cuando el artista pasó por quirófano por primera vez para corregir una desviación del tabique nasal que también le dificultaba respirar. El resultado no fue el esperado y el propio Lucas reconoció que no había seguido correctamente las indicaciones médicas durante el postoperatorio. La falta de reposo y el incumplimiento de algunos cuidados provocaron problemas de cicatrización que terminaron afectando a la estructura de su nariz, hasta el punto de que esta acabó hundiéndose.

La complejidad de su caso ya había quedado patente en septiembre, cuando este medio recogía la valoración de un experto sobre el tipo de intervención que necesitaba el cantante. «No hablamos de retocar, sino de reedificar», explicaba. «Hay que aportar material (habitualmente cartílago del propio paciente) para reconstruir los pilares que sostienen la nariz, restaurar la vía aérea y conseguir, además, que el resultado sea estético». Una explicación que permitía entender que Lucas no se enfrentaba a una sencilla operación estética, sino a una reconstrucción que exigía recuperar la estructura nasal.

Ahora, según ha contado el periodista Javi de Hoyos, el cantante atraviesa este nuevo paso con cierto desánimo. El retoque, no obstante, entraba dentro de las posibilidades que el equipo médico había contemplado debido a la complejidad de la reconstrucción del cartílago. «Ha tenido que volver a Turquía. Está un poco desanimado. Esto entraba dentro de los planes que podían pasar fruto de esa reconstrucción del cartílago para arreglar la nariz. En cuestión de unas horas le van a operar y mañana veremos cómo se encuentra tras la operación», ha explicado el periodista.

Esta nueva intervención no tendría la envergadura de la reconstrucción anterior, sino que se trataría de un pequeño retoque para terminar de ajustar el resultado. Pese a ello, el desgaste acumulado está siendo considerable para el artista, que no ha ocultado lo complicado que está resultando todo este proceso. «Está siendo un calvario porque lo he pasado canutas, pero sí que es verdad que estoy viendo la luz al final del túnel», ha reconocido.

Por el momento, Lucas sigue pendiente de comprobar cómo evoluciona tras esta nueva intervención. Después de dos años marcados por operaciones, problemas de cicatrización y una reconstrucción compleja, el cantante espera poder cerrar definitivamente una etapa que, tanto física como emocionalmente, le ha pasado factura.