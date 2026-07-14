Jessica Goicoechea se ha visto envuelta en una nueva polémica después de publicar un vídeo en TikTok en el que mostraba varios sprays de pimienta como medida de protección ante la inseguridad que, según ella, se vive en Barcelona. La influencer compartió el contenido asegurando que cada vez siente más miedo al caminar por la ciudad, una publicación que rápidamente se viralizó y provocó un intenso debate en redes sociales.

Jessica Goicoechea estalla en redes sociales

Aunque muchos seguidores respaldaron su preocupación por la seguridad ciudadana, otros interpretaron sus palabras como un mensaje contra la inmigración y la acusaron de racismo. Ante la avalancha de críticas, la empresaria decidió pronunciarse a través de varios comunicados en sus historias de Instagram para aclarar su postura. «Siempre me he mantenido bastante al margen sobre este tipo de temas, pero viendo que la situación empeora, no voy a callarme nunca más», ha comenzado. En el texto asegura sentirse “cansada de ir con mil ojos y miedo por las calles” y ha afirmado que su preocupación nace del aumento de noticias sobre apuñalamientos, tiroteos y otros sucesos violentos en la capital catalana.

Sin embargo, Goicoechea insiste en que su mensaje no iba dirigido contra la inmigración. «No tengo absolutamente nada en contra de la inmigración. Admiro y respeto profundamente a cualquier persona que viene a nuestro país a trabajar duro, ganarse la vida honradamente y aportar positivamente a la sociedad», ha explicado. «El problema no es de dónde viene alguien, sino cómo se comporta», ha añadido.

La influencer ha subrayado que su crítica está dirigida «exclusivamente a la delincuencia, la reincidencia y la falta de control sobre personas con antecedentes graves», independientemente de cuál sea su nacionalidad. En ese sentido, ha asegurado que quienes cometan delitos graves deben afrontar consecuencias. «Si vienes a mi país y te ganas la vida robando, violando y matando, prefiero que te deporten a tu país», ha señalado, matizando que habla únicamente de delincuentes.

Lejos de zanjar la polémica, las críticas continuaron, lo que llevó a Goicoechea a publicar un segundo comunicado. «Lo fácil y rápido es tacharme de racista, cuando el mensaje que quiero decir está claro. Esto no va de razas», ha afirmado. En él insiste en que «el ladrón es ladrón, el violador es violador y el asesino es asesino», defendiendo que las medidas contra quienes delinquen deben aplicarse tanto a españoles como a extranjeros, aunque considera que estos últimos deberían ser expulsados del país cuando la ley lo permita.

La creadora de contenido concluye asegurando que su única intención era visibilizar el miedo con el que, según afirma, muchas mujeres viven su día a día. «No quiero ir con miedo por la calle como la mayoría de mujeres que lo vivimos a diario», ha sentenciado. Una reflexión que ha reabierto el debate en redes sociales sobre seguridad, delincuencia y los límites del discurso público en plataformas digitales.