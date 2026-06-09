El legado de Pau Donés también se mide en cifras: su empresa sigue creciendo seis años después de su muerte

Amor a la vida, espíritu de superación y pasión musical son tres valores que, para muchos, definen a la perfección el legado que dejó Pau Donés. El cantante, conocido por ser el vocalista del grupo Jarabe de Palo, falleció el 9 de junio de 2020 y, aunque hoy se cumplen seis años de su triste pérdida, lo cierto es que su mensaje continúa más vivo que nunca. Permanece en sus canciones, en el recuerdo de sus seres queridos y también en la empresa que él mismo creó para dar forma a una filosofía que convirtió en bandera durante sus últimos años de vida: vivir es urgente.

Su nombre es Tronco Records y el artista la fundó en 1997 «con el objetivo de mantener la independencia creativa y gestionar todo lo referente a la actividad artística de Jarabe de Palo», tal y como se puede leer en su página web. Gestionan los derechos de autor y la producción de los trabajos de la banda y, aunque desde el fallecimiento de Pau muchos han puesto en duda su estabilidad, COOL ha podido confirmar— tras tener acceso a los datos de la empresa— que actualmente no solo sigue activa, sino que también mantiene una evolución positiva en su actividad.

Según el informe, actualizado en junio de 2026, la sociedad ha experimentado un crecimiento tanto en ventas como en empleo durante los últimos ejercicios disponibles. Los gráficos incluidos reflejan la evolución al alza de la facturación entre 2022 y 2024, con ingresos que, aunque no podemos conocerlos con cifras exactas, pasan de algo más de un millón de euros a acercarse a los 1,7 millones. Pero no solo eso, y es que entre 2022 y 2023 también ha aumentado ligeramente su plantilla, pasando de cinco trabajadores a seis empleados. Una expansión que, aunque no es enorme, sí es una señal positiva, ya que no ha habido ninguna reducción de personal. Un dato que encaja a la perfección con lo que muestra el reporte, de que no hay indicios visibles de crisis ni de deterioro. Es por ello que no se espera que se registre próximamente el cierre de la misma.

Por otro lado, es importante destacar que, tras el fallecimiento del intérprete, la sociedad comenzó a ser gestionada únicamente por su familia. Su hermano Marc Donés fue nombrado administrador solidario en marzo de 2020, mientras que su hija, Sara Donés Pradera, figura como accionista única. Asimismo, continúa teniendo su sede en Barcelona, además de otras dos sucursales, una en la propia Ciudad Condal y otra en Formentera.

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No habrá homenajes públicos a Pau Donés en el aniversario de su muerte

Tras conocer estos datos empresariales, COOL quiso ponerse en contacto directo con Tronco Récords, quien explicó que en estas fechas tan próximas al aniversario de la partida de Pau Donés, la familia prefiere vivir estos momentos en la intimidad, con la máxima discreción y alejados de cualquier exposición mediática. Unas palabras que dejan entrever que el círculo más allegado del artista no ha organizado ningún tipo de homenaje público en esta fecha tan señalada. A pesar de ello, agradecieron enormemente el interés que había surgido en este medio acerca de la empresa que, en su día, fundó uno de los cantantes cuya muerte ha tenido una gran repercusión tanto en nuestro país como en América Latina.