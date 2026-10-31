Jesús Calleja, sobre su madre: «Nos ha iluminado siempre con una alegría perpetua. No recuerdo una bronca de mi madre nunca si no una comprensión por las buenas»

Jesús Calleja ha cumplido uno de los grandes sueños de su vida, pero su aventura más extraordinaria también ha estado marcada por la preocupación de una de las personas más importantes para él. El aventurero ha recordado cómo reaccionó su madre, María Jesús, cuando supo que iba a viajar al espacio y ha explicado por qué se negó a conocer los detalles de la expedición.

A sus 60 años, Jesús Calleja puede presumir de haber convertido en realidad algunos de los sueños que le acompañaban desde la infancia. Su trayectoria está ligada a los viajes, las expediciones y los desafíos que parecen imposibles para la mayoría. Sin embargo, detrás de esa imagen de aventurero incansable hay una historia familiar que ha tenido un peso fundamental en su manera de entender la vida.

El leonés siempre ha recordado que su pasión por la exploración comenzó cuando era pequeño. Su obsesión era convertirse en astronauta y, aunque entonces parecía un deseo difícil de alcanzar, nunca dejó de alimentar esa ilusión. Tanto es así que llegó a coger prestado un cohete de su tío, un episodio que refleja hasta qué punto estaba fascinado por todo lo relacionado con el espacio.

La preocupación de su madre

Los preparativos de la expedición han permitido conocer algunos de los momentos más personales que vivió Jesús Calleja antes de iniciar el viaje. En las imágenes de la emisión se muestran detalles de la formación que recibió en las instalaciones del Launch Site One de Blue Origin, así como las horas previas a una experiencia que requería una preparación específica.

También se pudo ver la despedida de su hermano, Quique, y de su hijo, Ganesh, antes de que el aventurero comenzase el periodo de aislamiento en el centro de entrenamiento. Sin embargo, hubo una ausencia especialmente significativa: la de su madre, María Jesús.

La decisión de no acompañar a su hijo no respondía a una falta de interés, sino precisamente a todo lo contrario. La mujer prefería no conocer los detalles de la expedición hasta que hubiese terminado, porque la posibilidad de que Jesús se enfrentase a algún peligro le generaba una enorme angustia.

«No quiere saber absolutamente nada», explicó el propio Calleja al hablar de la reacción de su madre. La preocupación era tal que ambos llegaron a discutir cuando abordaron el asunto. María Jesús no ocultaba sus sentimientos y le hacía saber que, aunque estaba orgullosa de él, no podía vivir aquella aventura con la misma ilusión.

«Estoy muy orgullosa, pero la que sufre soy yo. No eres madre y no lo vas a entender», le decía a su hijo. Una frase que resume la impotencia de una madre que veía cómo Jesús se preparaba para cumplir uno de sus mayores sueños, pero que no podía evitar pensar en los riesgos que implicaba.

Una expedición muy complicada

La conversación entre madre e hijo dejó algunos de los momentos más emotivos de esta historia. María Jesús no estaba preocupada únicamente por lo que pudiera ocurrir durante el vuelo, sino también por las consecuencias que la experiencia podría tener una vez que Jesús regresase a la Tierra.

«En este caso no disfruto. Sois un trozo de mí y yo sufro», le explicaba. Su inquietud iba más allá del propio lanzamiento y se centraba en las posibles secuelas que las condiciones del viaje pudieran dejar en su organismo.

«He buscado de qué manera podría saber las consecuencias que tendrá el viaje, cuando vuelvas a la Tierra, en tu vida cotidiana. Qué secuelas habrá en tus oídos, en tu cabeza, en tu cuerpo, en tus órganos. Tengo dudas de qué pasará», le confesaba.

La madre del aventurero también hacía referencia a la presión y a la velocidad que tendría que soportar durante la experiencia. Unas cuestiones para las que Jesús no tenía respuestas concretas, aunque intentaba transmitirle tranquilidad.

«Se nota que eres mi madre porque yo no he preguntado esto. No se me había ocurrido, pero gestiono muy bien el riesgo. No voy a hacer algo que sé que las variabilidades no son buenas. No tengo dudas», le contestaba.

Sin embargo, María Jesús no terminaba de quedarse tranquila. Incluso recordó un episodio anterior en el que su hijo había sufrido un cólico mientras practicaba senderismo. Su razonamiento era sencillo: si algo así podía suceder durante una actividad al aire libre, ¿qué podía ocurrir si volvía a encontrarse mal dentro de una nave?

«Me preocupa porque ya te ha dado un cólico haciendo senderismo. Imagina que te da en la nave, me vienes muerto», le advertía.

La madre de Jesús Calleja

Esta preocupación contrasta con las palabras que Jesús Calleja ha dedicado en numerosas ocasiones a su madre. El presentador siempre ha hablado de ella con un cariño especial y la ha situado entre las personas que más han influido en su personalidad.

En agosto de 2024, durante una entrevista en el programa El Faro, de la Cadena SER, el aventurero ofreció un retrato muy personal de María Jesús y explicó cómo había marcado su manera de afrontar las dificultades.

«El faro de mi vida siempre han sido mis padres, especialmente mi madre. Nos ha iluminado siempre con una alegría perpetua», aseguró entonces. «Nos ha iluminado siempre con una alegría perpetua. No recuerdo una bronca de mi madre nunca si no una comprensión por las buenas». Como vemos, Calleja cuenta con un entorno que le respalda en todos sus movimientos.