Jacob Elordi, el galán de Hollywood del momento, cumple 29 años: ¿En qué película sale más guapo?

Jacob Elordi sopla las velas de sus 29 años convertido en uno de los grandes crushes globales de Hollywood. El actor australiano, que empezó siendo el típico chico guapo de instituto en The Kissing Booth, ha ido subiendo de nivel hasta convertirse en uno de los galanes más cotizados de la industria… y durante años, también en uno de los solteros de oro más perseguidos por la prensa y los fans.

Porque sí: Elordi ha pasado media vida adulta en el punto de mira sentimental. Ha sido relacionado con varias celebrities y durante mucho tiempo se movía con ese aura de «soltero imposible», hasta que hace nada empezaron a sonar muy fuerte los rumores con Kendall Jenner, convirtiéndose en el nuevo dúo estrella del mundo celebrity.

Pero si dejamos el cotilleo a un lado y vamos a lo importante (o sea, lo guapo que está en pantalla), el debate está servido: ¿En qué proyecto está más irresistible? En Euphoria como Nate Jacobs, con esa mezcla de peligro y magnetismo que da hasta miedo. O en Saltburn, donde directamente juega a ser el aristócrata perfecto que te arruina la vida, pero con estilo.

Y ojo, porque también ha tenido momentos muy top fuera del drama juvenil y del caos emocional, como su paso por Priscilla, donde se transformó en Elvis Presley y demostró que no es solo cara bonita, sino que también sabe meterse en papeles bastante potentes.

Y por si alguien pensaba que ya había enseñado todas sus versiones de «galán definitivo», llega su proyecto más comentado: Cumbres borrascosas, que levantó revolución antes de estrenarse. Elordi se metió en modo Heathcliff total, más oscuro, más intenso y todavía más tormentoso (literalmente). Vamos, que si alguien tenía dudas de en qué papel está más guapo… la lista cada vez se complica más: Nate en Euphoria, Felix en Saltburn, Elvis en Priscilla o el futuro Heathcliff en Cumbres borrascosas.