El pasado 19 de septiembre, bajo el sol de Cádiz y rodeada de sus seres queridos más cercanos, Anna Ferrer Padilla se convertía en una mujer casada. La creadora de contenidos, hija de Paz Padilla, se daba el sí, quiero con Mario Cristóbal, su ya marido y al que conoce desde la adolescencia. Sin embargo, antes de que dieran un paso más en su relación como novios, la influencer estuvo con Iván Martín, con el que estuvo varios años saliendo e incluso con el que se independizó. Sin embargo, poco tiempo después de su mudanza, los jóvenes ponían punto y final a su historia de amor de manera amistosa. Tal es así que Iván, según ha contado a COOL, tuvo la ocasión de felicitar a la hija de la presentadora gaditana antes de su paso por el altar.

Iván Martín se pronuncia sobre la boda de Anna Ferrer

Hace casi un mes que Anna Ferrer se casaba con Mario Cristóbal, el que considera el hombre de su vida. A través de redes sociales, la joven compartió algunas imágenes y vídeos del enlace. Y no solo la gran protagonista del día, sino también su círculo de amistades, las cuales muchas de ellas comparte con Iván Martín, su ex pareja.

Precisamente, Iván Martín ha reaparecido ante los medios en la fiesta de GO Talents, su agencia de representación. El joven, lejos de esquivar las preguntas sobre Anna Ferrer, no ha dudado en confesar que sí que la vio vestida de blanco a través de las redes de sus amigos en común. «Pues no te voy a mentir, no me ha salido casi nada porque debo tener muy bien educado el algoritmo. O sea, claro, yo, a ver, he visto stories de mis amigos, pero claro, no, o sea, no me ha salido casi nada. Eso sí, le felicité antes de la boda, por supuesto», ha comentado.

De hecho, el creador de contenidos ha destapado que incluso pudo felicitar a Anna en persona días antes de su boda: «Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es más, estuvimos tres días antes, tres o cuatro antes en la Fórmula 1 y vi a Mario (el marido de Anna) y a ella. Iba muy guapa. A ver. O sea, lo que he visto. Si estaba, él estaba guapísimo y ella estaba preciosa. Claro».

Aunque el joven ha dejado claro que «no consume contenido» sobre Anna, sí que ha puntualizado que le desea lo mejor y ha presumido de una buena relación: «A ver, yo creo que sí, a no ser que haya acabado mal. Pero bueno, si se acaba mal, hasta luego. Pero si acaba bien…».

El odio en redes sociales

Uno de los temas más candentes en las redes sociales en los últimos días ha sido el parón de Lola Lolita. La tiktoker reaparecía hace unos días frente a la pantalla y visiblemente rota para contar que dejaba temporalmente el universo 2.0 para cuidar de su salud mental, que en los últimos meses ha estado en el punto de mira por las incesantes críticas que recibe.

Una cuestión de la que se ha pronunciado Iván, que en su caso afortunadamente no recibe tantas críticas: «A mí me la pela. A ver, es verdad que yo no he tenido, yo no tengo a ese nivel. Entonces, claro, o sea, yo lo veo y, pues, a lo mejor utilizo el contenido, me da igual, pero ella es que es todo el día, todo el rato. Pues no sé.

Además, el influencer se ha atrevido a dar el nombre de otra creadora de contenidos que recibe odio continuo: «Un muy buen ejemplo de ello, creo, es Marta Díaz. Marta Díaz tiene muchísimo también y yo creo que lo lleva medianamente bien, la verdad».