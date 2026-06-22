Hiba Abouk se va a Ibiza con J Balvin, días después de conocerse que Hakimi va a ser juzgado

Hace tan solo unos días salió a la luz que Achraf Hakimi, lateral de la Selección de Marruecos y del PSG, será juzgado en Francia por un presunto delito de violación. Lejos de aumentar el revuelo, el futbolista ha preferido optar por aparentar normalidad, cumpliendo con sus compromisos y yendo a entrenar junto a todos sus compañeros. Una actitud por la que parece que también ha optado su ex mujer, Hiba Abouk, quien ha pasado un fin de semana de desconexión en medio del escándalo que rodea al padre de sus hijos.

«Hay pocas cosas que no puedan curar un fin de semana con amigos, buena comida, el mar y los besos de mis hijos», ha escrito en su perfil oficial de Instagram. Junto a estas palabras, que dejan entrever que una buena compañía es lo más importante para ella frente a todas las adversidades, ha publicado varias fotografías de los últimos días. En la playa, disfrutando de atardeceres, de la comida local y de sus hijos. Sin olvidarnos de sus amigos VIP, entre los que ha destacado sin lugar a dudas J Balvin.

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«Gracias por tener ese don tan raro de aparecer siempre cuando más lo necesito. Te quiero mucho», expresaba la protagonista de El príncipe, dejando más que claro que ha recibido un apoyo incondicional de su parte durante este fin de semana en el que, tal vez, ha estado situada en el punto de mira por la situación judicial de su ex pareja. En las imágenes, Hiba aparece con los ojos cerrados mientras recibe un beso del artista colombiano en la mejilla. Lo hace luciendo un vestido semitransparente de color amarillo pastel, un tono que él también había elegido para su total look de lino.

La relación de amistad entre el cantante y la actriz es algo que se sabe desde hace muchos años. De hecho, ya por el 2019, Hiba le dedicó unas emotivas palabras públicamente tras acudir a su actuación en Coachella. «Ayer mi querido J Balvin hizo historia una vez más. Te demoraste 15 años y lo conseguiste y no puedo estar más feliz por ti», señaló por aquel entonces.

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Con este plan de fin de semana, Hiba Abouk ha aclarado que, más allá de la polémica, sigue contando con el respaldo de su entorno más cercano. La actriz ya dejó clara su postura cuando se separó del futbolista en 2023, fecha en la que aseguró que «siempre estará al lado de las víctimas». Por su parte, Hakimi continúa defendiendo su inocencia y, tras conocerse la decisión de la justicia francesa, ha roto su silencio. «Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil», concluía.