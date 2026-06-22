¿A qué hora empiezan las rebajas de verano 2026 en la app de Zara?

Llegan de nuevo las esperadas rebajas de verano 2026. Hay que diferenciar entre la hora y día de arranque de estas en la web, en la aplicación y en las tiendas físicas. Normalmente estos descuentos suelen tener lugar el día 24-25 de junio y durante hasta mediados o finales de agosto pero todo depende de cada marca. ¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en la app de Zara?

Hay que destacar que este año, las promociones no cambian demasiado con respecto a años anteriores, pero sí es posible que las rebajas en la aplicación de Zara lleguen antes y así tienes el privilegio de poder acceder a ellas temprano. Si no tienes la app ya puedes conseguirla ahora y escoger las mejores prendas (las guardas en la cesta de la compra) y luego vas directamente a ella para comprar.

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en la app de Zara

Zara arranca las rebajas online el miércoles 24 de junio, pero la app es algo antes sobre las 21 horas, y ya luego a las 22 horas es cuando empiezan los descuentos en la web.

Si lo que quieres es ir a la tienda física para tocar y probarte las tiendas, entonces las rebajas suelen empezar un día después, el jueves 25 de junio. Siempre es mejor avanzarse a estos acontecimientos, porque las rebajas en Zara suelen durar poco tiempo, en especial en la aplicación y la web.

Las rebajas de las marcas de Inditex

Inditex no solamente posee la marca Zara , hay muchas más, casi todas según un segmento de target diferente.

Para tu información, las rebajas de Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Lefties u Oysho empiezan antes, es decir, el miércoles 24 de junio. En sus apps, las rebajas se activan desde las 19:00 y en la web a partir de las 20:00. Así que no te pierdas nada y entra cuanto antes para poder hacerte con los mejores vestidos, bañadores y sandalias para este verano.

Mientras que Massimo Dutti es una de las marcas de precios algo más altos, y que arranca sus rebajas el 23 de junio en su web y en las tiendas físicas el miércoles 24 de junio.

Cómo comprar en las rebajas de verano 2026 en la app de Zara

Para ser una de las primeras en poder tener la prenda deseada, especialmente tu talla, porque suelen volar, es fundamental entrar días antes, escoger tu prenda favorita, color y talla, y guardarla en tu cesta de la compra.

Así una vez empiecen las rebajas en la app solo debes ir a la cesta y comprar directamente sin tener que ir a buscar la prenda. Ten cuidado porque puede ser que una vez entres en la cesta la prenda ya no esté porque alguien la ha cogido, pero si entras antes o a la hora no tiene porqué pasarte. Pero como decimos, las prendas en rebajas de Zara suelen volar. Así que no te duermas en los laureles.

Compra consciente

Luego hay que especificar que comprarás mejor siempre que lo hagas con cabeza o de forma consciente. Se aconseja comprar las piezas más deseadas o que sabes que se agotan rápido (básicos, prendas virales). Porque en breve ya no estarán y no hallarás tu talla.

Revisa las políticas de devolución

En rebajas puede haber excepciones o plazos más cortos. Así que lee bien las condiciones de devoluciones en situaciones especiales como las rebajas de verano.

Controla tu presupuesto

No por ver las prendas más baratas tenemos que pagar más. hay que tener un presupuesto establecido y no pasarse de él. Es decir, se aconseja no gastar más de lo presupuestado.

Devoluciones y cambios

Guarda siempre el ticket, y si compras online, haz seguimiento de tus pedidos. Hay que tener presente las condiciones de Zara, pues en general esta tienda permite devolver en tienda sin coste o por mensajería (aunque a veces tiene coste). Y depende un poco del periodo de rebajas y del precio de la prenda.

Suscribirse a las newsletter

Para enterarte antes de las rebajas de verano 2026 de la app de Zara y de muchas otras marcas, es importante activar las notificaciones para enterarte de nuevas bajadas de precio. Y especialmente suscribirte a los diversos newsletters, verás que te darán buenas noticias antes que nadie.