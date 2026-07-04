El gesto de Victoria Beckham en su 27º aniversario con David que todos relacionan con Brooklyn

Victoria y David Beckham han vuelto a demostrar que, pese a las dificultades personales que atraviesa su familia, su matrimonio continúa siendo uno de los más sólidos y mediáticos del panorama internacional. La pareja ha celebrado su 27.º aniversario de boda con un emotivo intercambio de mensajes en redes sociales que ha servido para recordar la historia de amor que comenzaron hace casi tres décadas y que, a día de hoy, sigue siendo el pilar sobre el que han construido su vida.

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls quiso conmemorar esta fecha tan especial compartiendo una fotografía inédita tomada durante la celebración del 80 cumpleaños de su padre. En la imagen aparece besando cariñosamente a David Beckham mientras ambos sonríen, reflejando la complicidad que les ha acompañado desde que iniciaron su relación. Para aquella ocasión, Victoria Beckham lució un elegante vestido de satén blanco diseñado por su propia firma, un estilismo de inspiración nupcial que muchos interpretaron como un guiño al día en que ambos se dieron el «sí, quiero».

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Junto a la instantánea, Victoria Beckham escribió un mensaje cargado de cariño: «Después de 27 años de matrimonio, cuatro hijos increíbles e incontables trajes a juego, sigues siendo mi todo. ¡Feliz aniversario! Te quiero muchísimo». Una declaración que rápidamente recibió miles de reacciones y que pone de manifiesto la fortaleza de una relación que ha superado los desafíos propios de casi tres décadas de vida en común.

David Beckham tampoco dejó pasar la oportunidad de dedicar unas palabras a su esposa. El exfutbolista publicó un álbum de fotografías que recorre algunos de los momentos más importantes de su historia juntos, desde sus primeros años de noviazgo hasta imágenes familiares más recientes. En su mensaje destacó el orgullo que siente por la familia que han formado: «29 años juntos, 27 años casados y me has dado todo lo que podría desear. Nuestro mayor orgullo siempre será nuestra familia. Te amo y feliz aniversario».

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Sin embargo, este aniversario llega en uno de los momentos más delicados que recuerda el clan Beckham. El conflicto con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, continúa sin resolverse y sigue ocupando titulares en la prensa británica e internacional. Desde hace meses, las relaciones entre Brooklyn Beckham y sus padres permanecen completamente bloqueadas, sin que se hayan producido señales claras de reconciliación. Según diversas informaciones publicadas en los últimos meses, Brooklyn Beckham responsabiliza a sus padres de haberse entrometido en su relación con su esposa, Nicola Peltz, unas tensiones familiares que comenzaron tiempo atrás y que habrían ido agravándose con el paso del tiempo. Incluso trascendió que el joven habría solicitado que cualquier comunicación con sus padres se realizara a través de sus respectivos abogados, una situación que refleja la profundidad del distanciamiento.

Las últimas semanas tampoco han ofrecido motivos para el optimismo. A comienzos de junio surgieron rumores de un posible acercamiento cuando Harper Beckham fue fotografiada llegando a la residencia que Brooklyn Beckham posee en Los Ángeles. Sin embargo, finalmente el encuentro nunca llegó a producirse, ya que el hijo mayor de los Beckham se encontraba fuera de la ciudad. Posteriormente, representantes de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz aseguraron que aquella visita había sido una acción preparada para captar la atención de los medios, alimentando aún más las especulaciones sobre el estado real de la relación familiar.

A esta situación se suma el hecho de que Brooklyn Beckham no felicitó públicamente a sus padres por su aniversario, mientras que sí ha dedicado recientemente cariñosos mensajes a su suegro, Nelson Peltz, lo que ha sido interpretado por muchos como una nueva muestra del distanciamiento existente. En contraste, Romeo Beckham sí compartió la publicación de sus padres en redes sociales, mientras que amigos cercanos de la pareja, como Eva Longoria, aprovecharon la ocasión para enviarles sus mejores deseos.

Pese a todo, David y Victoria Beckham han querido seguir transmitiendo una imagen de unidad familiar. Ambos continúan haciendo referencia a sus cuatro hijos en sus mensajes públicos, un gesto que muchos interpretan como una forma de mantener abierta la puerta a una futura reconciliación con Brooklyn Beckham.

La historia de amor de David y Victoria Beckham

La historia de amor de David y Victoria Beckham comenzó en 1997, cuando David era una de las grandes promesas del Manchester United y Victoria triunfaba internacionalmente como integrante de las Spice Girls. Tras varios intentos fallidos por coincidir, ambos terminaron conociéndose en el salón de jugadores del club inglés. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que avanzó con rapidez. David Beckham ha contado en numerosas ocasiones que supo desde el primer momento que Victoria sería la mujer de su vida, mientras que ella también ha reconocido que fue un auténtico flechazo.

Poco después llegó el compromiso y, en marzo de 1999, nació su primer hijo, Brooklyn Beckham. Apenas cuatro meses más tarde celebraron su espectacular boda en el castillo de Luttrellstown, en Irlanda, una ceremonia que se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más recordados de finales de los años noventa. Victoria Beckham lució entonces un icónico vestido color champán diseñado por Vera Wang y una llamativa tiara que pasó a formar parte de la historia de la moda nupcial.

Con los años llegaron Romeo Beckham, Cruz Beckham y Harper Beckham, mientras la carrera deportiva de David Beckham lo llevó a jugar en equipos como el Real Madrid y Los Angeles Galaxy. Paralelamente, Victoria Beckham dejó atrás definitivamente su faceta como cantante para consolidarse como una reconocida diseñadora de moda gracias a su firma homónima, convertida hoy en una de las habituales de las grandes pasarelas internacionales.