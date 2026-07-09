La fiebre por Taylor Swift no tiene límites: venden la basura de su boda y se agota en cuestión de horas

Si alguien pensaba que la fiebre por Taylor Swift había tocado techo, estaba muy equivocado. La cantante sigue despertando un auténtico fenómeno de masas, y cualquier detalle relacionado con su vida se convierte en un éxito inmediato. La última prueba de ello ha llegado tan solo unos días después de su boda con Travis Kelce. Y es que ha salido a la venta parte de la basura generada en la ceremonia, la cual se ha convertido en un éxito de ventas en cuestión de minutos.

Justin Gignac, un artista conocido por recolectar basura de las calles de Nueva York y venderla, ha sido el encargado de hacer negocio con los restos de la que se puede decir que ha sido una de las bodas del año. Según lo publicado, el mencionado se hizo con las bolsas de basura del enlace y las puso a la venta en internet por el precio de 25 dólares (lo que supondría unos 22€), más 10 dólares más de gastos de envío.

Los artículos han sido comercializados bajo el nombre Edición No invitado y su objetivo es que todo aquel que esté interesado pueda tener un recuerdo de la boda de Taylor y Travis. Entre los objetos vendidos se encuentran desde colillas hasta un AirPod perdido, una pajita de papel o un vaso usado que han podido utilizar muchas celebridades que se encontraban entre la lista de invitados, como Jessica Alba, Adam Sandler o Graham Norton, entre otros. Y, aunque de primeras parezca difícil encontrar compradores, la realidad es que las existencias se han agotado en cuestión de horas.

«La basura, recogida en una esquina de la historia de amor a las afueras del Madison Square Garden. Esto es lo más cerca que podrías haber estado del gran día de Taylor y Travis sin invitación. Para que puedas llevar contigo un pedacito del día más importante de tu… digo, de sus vidas, allá donde vayas», anuncia el vendedor en su página web. Cabe destacar que Gignac lleva vendiendo desde 2001 basura 100% auténtica de la ciudad de Nueva York, aunque está especializado en colecciones exclusivas que se recogen en eventos como partidos o celebraciones VIP.

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Pero Gignac no habría sido el único que habría tenido esta idea. Según TMZ, una bolsa de aire que, supuestamente, fue recogida en la boda, también se puso a la venta en eBay por 49.999 dólares. Una publicación que, aunque parezca insólita, acumula más de 200 visitas. Cabe destacar que no es la primera vez que se venden objetos peculiares que han tenido que ver con Taylor Swift. Hace tan solo unos meses, a través de la plataforma mencionada, también pusieron a la venta packs de los trozos de confeti de uno de sus conciertos por 55 dólares (48 euros). E hicieron lo mismo con una botella que supuestamente estaba llena de lluvia que empapó a la cantante en uno de sus espectáculos.