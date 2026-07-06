Ni 1 ni 10 millones: sale a la luz el desorbitado coste de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer. La pareja se dio el «sí, quiero» el pasado viernes, 3 de julio, en Nueva York, concretamente en el emblemático Madison Square Garden. Un escenario poco habitual para este tipo de celebraciones que, para la ocasión, fue transformado en un exclusivo salón de eventos completamente blindado frente a la curiosidad de los medios y de los miles de seguidores de la pareja. Como era de esperar, se han generado multitud de reacciones al respecto, aunque sin duda, el aspecto que más comentarios ha generado no ha sido el sorprendente lugar elegido para la boda, sino el elevado coste que, según muchos, habrían tenido que asumir los recién casados para celebrar un enlace de estas características.

Tal y como ha analizado Forbes, el gasto de dicha boda ronda los 20 millones de dólares (17,4 millones de euros), situándose así entre unas de las más caras de la historia. Y es que, además de escoger el estadio más famoso del mundo para sellar su amor, lo cierto es que ha habido muchos otros gastos. Según calcula el medio citado, el alquiler del estadio podría haber alcanzado los 5 millones de dólares, el presupuesto floral los 3 millones y los elementos decorativos unos 8 millones. Por otro lado, estiman que el catering haya podido costar 1250 dólares por persona, lo que supondría 1 millón de dólares en total si se tiene en cuenta que hubo unos 750 invitados. A ello se suma la presencia policial que contrataron para garantizar la seguridad y la intimidad que desea la pareja para la ceremonia, la cual oscila entre los 5 y los 10 millones de dólares.

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Por ahora no han trascendido fotografías de la ceremonia, pero varios medios ya han confirmado que el que estuvo detrás de la organización fue Mark Seed, así como también señalan que la decoración estuvo basada en un gran jardín con un castillo, algo que muchos interpretaron que sería así al ver varios camiones descargando cubiertos en el Madison Square Garden con etiquetas en las que se podía leer Garden Party (fiesta en el jardín). Por otro lado, cabe destacar que la representante de Taylor confirmó que su hermano Austin iba a ser el padrino de honor, mientras que Jason, el hermano de Travis, fue el padrino de boda del novio.

Crews unloaded trucks filled with large, covered equipment at Madison Square Garden on Monday, where labels reading «Garden Party 1 (scenic)» and spray-painted «GP» fueled speculation amid rumors surrounding a Taylor Swift and Travis Kelce wedding at the arena. pic.twitter.com/A6REskLs7L — CBS News (@CBSNews) June 30, 2026

Como no podía ser de otra manera, el menú fue cuidadosamente estudiado e incluyó especialidades no aptas para cualquier bolsillo, como langosta, pollo ennegrecido y otros platos típicos de la gastronomía estadounidense. Además, la presencia de un camión de la cadena Krispy Kreme en las inmediaciones del estadio alimentó los rumores de que sus típicos donuts podrían haber formado parte del banquete. Sin duda, una cantidad de detalles que no hacen extrañar que el coste de la boda haya ascendido a los 20 millones de dólares.